ISTAKLA BUJNI DEKOLTE, A HALJINA PRIPIJENA UZ TELO! Naša voditeljka danas slavi sa mužem biznismenom: Svi komentarišu jedno! (FOTO)

Poznata voditeljka i pevačica Ena Popov ponovo je zapalila društvene mreže novim fotografijama sa svojim suprugom, biznismenom Nenadom Čankom. Ona se na svom Instagram profilu pohvalila da je muž vodi u provod kako bi proslavili početak raspusta, a javnost je odmah ostala zatečena njenim brutalnim izgledom.

Ena je zablistala u uskoj beloj haljini sa dubokim izrezom koja je u prvi plan istakla njeno bujno poprsje, dok je preko ramena nabacila predimenzioniranu narandžastu košulju. Celu kombinaciju upotpunila je efektnom roze torbicom i modernim naočarima za sunce, dok je njen suprug Nenad parirao u elegantnom kariranom sakou.

Komentari ispod ove objave su se samo nizali, a mnogi komentarišu da par izgleda zaljubljenije nego ikada i da voditeljka prosto blista pored svog zgodnog izabranika.

Žive u luksuzu u Novom Sadu

Podsetimo, Ena i njen suprug žive u kući koja važi za jednu od najluksuznijih u Novom Sadu. Jednom prilikom voditeljka je govorila o porodičnim odnosima.

- Supruga i mamu pitam za savete u životu. Suprug ume da me prizemlji, a mama je i dalje tu negde za te neke privatne međuljudske stvari. Zna i da me iznervira, mislim da nije u pravu, ali na kraju se ispostavi da je uvek u pravu - rekla je Ena tada i dodala:

- Ja sam u kući koja je loš policajac, tata je dobar, ali moramo da vaspitamo ćerke da budu dobri ljudi, kad porastu da budu kvalitetne osobe. Ja sam ta ruka koja i miluje i mazi i konstantno ih grlim, ljubim i volim, ali umem da pokažem i svoju tvrđu stranu.

Autor: M.K.