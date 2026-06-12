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Folk pevač pronađen mrtav: Nikola umro u 43. godini (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Tužnu vest o smrti pevača saopštila je njegova majka.

Bugarski pop-folk pevač Nikola Pramatarov, poznat publici pod umetničkim imenom Niksana, preminuo je u 43. godini života. Tužnu vest o smrti pevača saopštila je njegova majka, pop-folk pevačica Karolina, putem društvenih mreža.

U objavi je zahvalila svima koji su porodici uputili reči podrške i saučešća u ovim teškim trenucima, navodeći da će informacije o komemoraciji i sahrani biti naknadno objavljene.

Prema prvim informacijama, Nikola Pramatarov pronađen je bez znakova života u svom domu. Za sada nema zvanično potvrđenih informacija o uzroku smrti.Nikola Pramatarov važio je za jedno od prepoznatljivih lica ovog muzičkog žanra u Bugarskoj krajem devedesetih i početkom dvehiljaditih godina.

Autor: M.K.

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