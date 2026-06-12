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HITNA REAKCIJA MININE MAJKE NAKON SUMNJE DA JOJ JE ĆERKA TRUDNA S VIKTOROM: Ivana Vrbaški za Pink.rs dala svoj sud, pa spomenula samohrane majke!

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić, Časlav Vukojičić ||

Pribojava se da bi u slučaju trudnoće i njena ćerka bila samohrana majka?!

Na jedno od klipova koji je sinoć pušten prikazan je razgovor Mine Vrbaški i Anite Stanojović o trudnoći, gde je Mina priznala Aniti da sumnja da je trudna.

- Nije mi ovo glupost kako on kaže, meni kasni par dana. Iskreno moram da kažem da je moj ciklus redovan, iskreno, ne verujem da sam trudna, jer ja imam male šanse da ostanem trudna, to mi je rekao ginekolog. Moram da kažem da je to bilo u periodu kada se nismo pazili i kada smo se svađali, ali moram da kažem da mene on ne interesuje više - rekla je Mina, dok se Viktor ograđivao da sigurno nije u pitanju trudnoća.

Foto: TV Pink Printscreen

Povodom cele situacije pozvali smo Mininu majku, Ivanu Vrbaški, koja je otkrila svoju prvu reakciju kad je čula ovu informaciju, kao i ćerkinu izjavu da, ukoliko dođe do trudnoće, ne bi abortirala. 

- Pa ne bih ja ništa na tu temu... Neka su živa i zdrava sva deca ovoga sveta i naravno sve majke, a posebno samohrane majke, kraljice - poručila je Ivana Vrbaški za Pink.rs.

Foto: Pink.rs

Autor: T. Mladenović

#Ivana Vrbaški

#Majka

#Mina Vrbaški

#Trudnoća

#Viktor Gagić

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