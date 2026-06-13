Našem pevaču saopštena dijagnoza koja mu je promenila život: Gubim vid na jednom oku...

Reper Heni otkriva da mu je dijagnostikovan zapaljenje očnog nerva, što uzrokuje gubitak vida na jednom oku. Saznajte više o njegovom zdravstvenom stanju.

Reper Miloš Stojković, poznatiji kao Henny, suočio se sa zdravstvenim problemom zbog kojeg je bio prinuđen da otkaže sve zakazane nastupe i povuče se iz javnosti.

Nakon što je na društvenim mrežama podelio fotografiju iz bolnice, na kojoj prima infuziju, među njegovim fanovima zavladala je zabrinutost. Brojni pratioci odmah su počeli da se raspituju za njegovo stanje, a reper je potom odlučio da se oglasi i otkrije sa kakvim se problemom trenutno suočava. Kako je otkrio, lekari su mu dijagnostikovali zapaljenje očnog nerva, zbog čega postepeno gubi vid na jednom oku.

– Imam zapaljenje očnog nerva u mozgu zbog kojeg gubim vid na jednom oku, pa sam na malo jačim terapijama. Sva sreća, dva oka imam, a sluh je nikad bolji. Pazite se, čuvajte sebe – poručio je Heni.

Zbog zdravstvenog stanja trenutno se nalazi na terapijama, a nastupe je morao da stavi u drugi plan kako bi se posvetio oporavku.

Bio u vezi sa koleginicom

Podsetimo, Henny je bio u vezi sa koleginicom Mahrinom.

- Ostavila je na mene najveći utisak. U tom trenutku sam već nekako sazreo, bio sam dugo sa njom, neke dve godine, tako da mi je to normalno... - rekao je Heni za Mahrinu.

Autor: M.K.