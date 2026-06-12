ANABELA KAO SVETSKA ZVEZDA: Došla na koncert devedesetih sa ZMIJOM oko vrata, pa spomenula Đoleta i Vesnu Đogani (FOTO+VIDEO)

Anabela Atijas stigla je na Tašmajdan malo pre početka koncerta "Devedesetih" i još jednom pokazala zašto važi za jednu od najzgodnijih na estradi.

Pevačica je došla u pripijenom crnom kombinezonu koji je istakao njenu vitku liniju, dok je svu pažnju privukao veliki komad nakita u obliku zmije, koji je nosila oko vrata.

Anabela Atijas dala je izjavu okupljenim medijima i otkrila zašto Vesna i Đole Đogani ne nastupaju na koncertu.

- Ne znam šta je razlog, ne mogu da ulazim u to, ali Slađa je bila deo grupe devedesetih, Vesna je došla dvehiljaditih - izjavila je Anabela i dodala da su večeras na koncertu došli da uživaju zajedno u društvu njena ćerka Nina i Vesnin i Đoletov sin, Adrian Đogani.

- Kada su devedesete u pitanju sve može. Uvek ima žena zmija, ja im zavidim, nemam ništa protiv nju, a zmija je inteligentana, ja bih volela da sam svesno bila zmija, čisto sumnjam da bih se u tome snašla. Ne bih se vratila i devedesete, to je vreme rata, drago mi je samo što se muzika iz tog vremena vratila. Ja volim svoje godine, sada najviše uživam u sebi, svoj životu i telu" - rekla je Anabela, pa komentarisala razvod od bivšeg supruga:

- Ja nisam deo porodice Đogani, imam novu porodicu već 15 godina i koju sam osnovala posle razvoda. Andrej je od mene mlađi 11 godina" - pričala je pevačica.

Autor: M.K.