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ANA DIVAC UŽIVA ZA SVE PARE I OBILAZI ANTIČKE ZIDINE! Obukla šarenu košulju, teksas suknju i ne skida osmeh sa lica: Sve joj je potaman (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Blic, Foto: Instagram.com/ana_divac ||

Supruga proslavljenog košarkaša Vlada Divca, Ana Divac, ponovo je privukla pažnju javnosti svojim prepoznatljivim stilom i neverovatnom energijom dok obilazi atraktivne svetske destinacije.

Ona je uslikana u izuzetno šik i opuštenom izdanju koje savršeno odgovara letnjim danima i istraživanju istorijskih znamenitosti.

Ana je za ovu priliku ponela jarku, šarenu košulju tropskog dezena i tamnu teksas suknju na kopčanje, dok je celu kombinaciju začinila modernim naočarima za sunce i upečatljivim nakitom. Sa prepoznatljivom plavom kosom i širokim osmehom na licu, ona je opušteno pozirala u ambijentu antičkih kamenih zidina u Puli u Hrvatskoj, jasno stavljajući do znanja da u svakom trenutku uživa za sve pare.

Foto: Instagram.com

Očigledno je da supruga naše košarkaške legende itekako zna kako da spoji udobnost i visoku modu, zbog čega redovno dobija komplimente za svoj mladalački izgled.

Foto: Instagram.com

Autor: M.K.

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