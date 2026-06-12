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PINK.RS PAPARACO! Vladimir Stojković posle dužeg vremena u javnosti: Ludo se zabavljao na koncertu DEVEDESETIH, ispoštovao dres kod, a zbog jednog detalja svi gledali u njega! (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Uživao u najvećim hitovima devedesetih!

Tašmajdan je večeras bio centar dobre zabave i nostalgije, jer će upravo na ovoj lokaciji biti održan koncert "Veče devedesetih", koji je okupio neka od najpoznatijih imena domaće muzičke scene. Ljubitelji hitova iz tog perioda u velikom broju pristižu na događaj, spremni da zajedno pevaju pesme koje su obeležile jednu eru. Bivši golman Vladimir Stojković pojavio se na koncertu "Veče devedesetih" gde je privukao pažnjnu prisutnih.

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Vladimir je za ovu priliku ispoštovao kodeks oblačenja, te je obukao žutu trenerku ispod koje je imao belu majicu i stavio kačket, što je bila moda i tih godina. 

Ipak, mnogima je za oko zapalo to što je Vladimir sve vreme na licu imao sunčane naočare.

Foto: Pink.rs

Autor: N. Žugić

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