PINK.RS PAPARACO! Vladimir Stojković posle dužeg vremena u javnosti: Ludo se zabavljao na koncertu DEVEDESETIH, ispoštovao dres kod, a zbog jednog detalja svi gledali u njega! (FOTO+VIDEO)

Uživao u najvećim hitovima devedesetih!

Tašmajdan je večeras bio centar dobre zabave i nostalgije, jer će upravo na ovoj lokaciji biti održan koncert "Veče devedesetih", koji je okupio neka od najpoznatijih imena domaće muzičke scene. Ljubitelji hitova iz tog perioda u velikom broju pristižu na događaj, spremni da zajedno pevaju pesme koje su obeležile jednu eru. Bivši golman Vladimir Stojković pojavio se na koncertu "Veče devedesetih" gde je privukao pažnjnu prisutnih.

Vladimir je za ovu priliku ispoštovao kodeks oblačenja, te je obukao žutu trenerku ispod koje je imao belu majicu i stavio kačket, što je bila moda i tih godina.

Ipak, mnogima je za oko zapalo to što je Vladimir sve vreme na licu imao sunčane naočare.

Autor: N. Žugić