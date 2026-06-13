Može da bude sa drugom ženom, ali ne sme da se zaljubi u nju: Milica Kon progovorila o braku sa Markom!

Milica Kon otkriva kako njen suprug Marko može imati drugu ženu, ali se ne sme zaljubiti.

Milica Kon i Marko Kon važe za jedan od skladnijih parova na estradnoj sceni. Milica je sada u emisiji "Bunker" kod Lune Đogani govorila o njihovom odnosu, a ono što je i voditeljku iznadilo, a i publiku je trenutak kada je Milica odgovarala na pitanje o prevarama u braku.

- Može da konzumira drugu ženu, znači može da bude u intimnoj vezi sa drugom ženom, ali ne sme da se zaljubi u nju. Ako se zaljubi u nju, e onda sam razočarana, sad sam ozbiljna. Može da ima devojku sa kojom se viđa, ali da ja to znam, mogu i da gledam, malo da virnem, ali ne kažem da je to bilo - izjavila je Milica Kon.

Milica je jednom prilikom govorila da je u nekom trenutku molila Marka da se razvedu

- Kada sam u jednom trenutku imala problem sa kilažom, molila sam Marka da se razvedemo i da mi uzme decu. Rekla sam mu ''Molim te Marko da se razvedemo na šest meseci samo da smršam''. Želela sam malo da propatim, malo da mi ne da decu, samo da smršam. On je na sve to odgovorio zaprepašćeno i rekao da su mi ideje užasne, pa da to ne govorim javno, ali evo, sada sam rekla" - ispričala je ona, a zbog testamenta se odrekla familije.

Autor: A. Nikolić