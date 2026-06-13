SIN EMINE JAHOVIĆ NA MATURI! Pevačica u uskoj beloj haljini, Jaman izrastao u ZGODNOG MLADIĆA: Evo kako izgleda u odelu, majka puca od ponosa (FOTO)

Emina Jahović danas je najponosnija majka, njen stariji sin Jaman završio je srednju školu i zakoračio u svet odraslih. Pevačica je na Instagramu podelila slike sa slavlja.

Naime, Emina Jahović, bila je na maturi sina, koji je izrastao u pravog mladića. Jaman je bio u svečanom odelu i sa majkom i ostalima ponosno pozirao.

Pevačica je bila u svečanoj, beloj haljini, a priređen je ovim povodom i veliki ručak.

Bivši muž samo prošlost

Emina Jahović sa Mustafom Sandalom, turskom zvezdom dobila je dvojicu sinova, Jamana i Javuza. Dok je Sandal nedavno privukao pažnju medija čestitajući godišnjicu svojoj novoj izabranici, Emina je usmerena isključivo na uživanje u životu i svoju karijeru.

Da joj na poslovnom planu cvetaju ruže dokazuje i njen nedavni duet sa Nućijem, koji je za kratko vreme osvojio publiku i preti da postane jedan od najvećih hitova godine. Sudeći po reakcijama, njena energija, stil i mladalački duh ne prestaju da oduševljavaju javnost.

Autor: M.K.