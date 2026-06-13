Hit snimak iz porodičnog doma Marije Šerifović! Mali Mario je grize za lice, a tek da ga čujete kako priča, ona ne prestaje da se smeje (VIDEO)

Pevačica Marija Šerifović raznežila je svoje pratioce na društvenim mrežama kada je podelila jedan zaista neodoljiv snimak sa malim Mariom. Video, koji je zabeležen u opuštenoj atmosferi njihovog porodičnog doma, prikazuje predivan odnos koji Marija ima sa sinom, a objavom je nasmejala sve.

Ono što je ovu svakodnevnu igru učinilo posebno simpatičnom jeste neobičan način na koji mali Mario iskazuje naklonost prema svojoj mami. Naime, dečak je tokom celog snimka uporno pričao kako želi "da je pojede", a ta njegova dečja neposrednost i upornost nasmejali su Mariju do suza.

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Porodična tragedija

U toku njihove simpatične konverzacije, mali Mario je razigrano izjavio: „Da pojedem majku pitu”

Želeći da usmeri razgovor na nežniju stranu i čuje potvrdu njegovih osećanja, Marija mu je postavila direktno pitanje: „Jel možeš ti meni da kažeš, da li ti mene voliš?”.

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Međutim, mališan nije odustajao od svoje prvobitne, njemu očigledno vrlo zabavne zamisli, te je samo nastavio: „Majka pita. Da pojedem majka pitu”.

Cela ova komična porodična scena dostigla je vrhunac kada je dečak, vođen svojom idejom, pokušao i fizički da dočara ono o čemu je pričao, na šta je pevačica morala brzo da odreaguje, te je kroz osmeh povikala:

- Ne da me grizeš za lice.

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Razmišljala da se ne vraća sa Balija

Naime, Marija je nedavno objavila snimak na Instagramu i otkrila da će uskoro imati lepu vest za svoje fanove.

- Dobro jutro, kako ste vi meni? Vi ili krećete da spavate ili ste otišli da spavate. Ja samo da vam se javim. Kod mene je sve u redu, život je lep. Pišete mi, nemojte da se sekirate, doći ću ja na vreme u Beograd za sve obaveze koje imam. Razmišljala sam da se ne vratim nikada, ali otom-potom. To sam malo prolongirala. U ponedeljak imam jednu lepu vest za vas - rekla je Marija u video snimku

Autor: M.K.