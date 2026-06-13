Bila je u vezi sa ubijenim 'škaljarcem' i sportistima, a sad se RAZVODI OD MOĆNIKA: Proslavila se u rijalitiju i ima dva sina, a ove detalje iz života Dejane Živković malo ko zna

Nakon četiri godine braka, manekenka Dejana Živković stavila je tačku na brak sa biznismenom Filipom Simovićem.

Prvi jasni znakovi da je njihovoj ljubavi došao kraj i da u braku postoje problemi, pojavili su se na društvenim mrežama, a ona je obrisala sve slike sa mužem, pa je to bio prvi znak za krah njihove ljubavi.

Njen suprug, Filip Simović, sin je pokojnog Dragana Simovića, nekadašnjeg savetnika Ivice Dačića. Filip je inače vrlo imućan, ima privatni biznis i vlasnik je jedne teretane u Beogradu, a par je sa svoja dva sina, Novakom i Lavom, živeo u luksuznom prestoničkom naselju. Pre nego što su odlučili da se raziđu, Dejana je povodom godišnjice braka o svom suprugu imala samo reči hvale:

„Srela sam osobu koja je moj dom, sigurnost, koja me ohrabruje i bodri — jedno veliko DA za sve što dolazi! Isto mesto na isti datum, godinu dana kasnije, na našu godišnjicu…“.

Buran ljubavni život

Pre nego što je uplovila u mirnu porodičnu luku, Dejana Živković je imala vrlo buran ljubavni život. Njeno ime povezivalo se sa brojnim poznatim sportistima, među kojima su bili golman Vladimir Stojković, Vlada Mandić i Damir Džumhur.Ipak, najveću pažnju izazvala je njena veza sa ubijenim vođom škaljarskog klana, Jovicom Vukotićem, sa kojim je bila od 2014. godine.Taj odnos je od početka bio prepun turbulencija – kada je Vukotić uhapšen u Turskoj, ona je prvo demantovala vezu, da bi se kasnije na sudu predstavljala kao njegova nevenčana supruga, nakon čega su ipak raskinuli po izricanju njegove presude.

Bila u rijalitiju

Dejana je javnosti poznata više od 15 godina, a veliku popularnost stekla je učešćem u rijaliti programu "Prvi srpski top model". O svom manekenskom početku govorila je potpuno iskreno:

"Ja sam u taj rijaliti ušla zbog popularnosti. Mladost - ludost (smeh). Želela sam da pokažem ljudima da ja to mogu. Sam modeling mi je doneo mnogo toga, proputovala sam čitav svet, pričam četiri jezika. Zadovoljna sam svojim uspehom. Meni je modeling više bio izazov nego ljubav jer kada mi neko kaže da nešto ne mogu, onda se ja zainatim, budem uporna i dokažem svima da mogu".

Kao i mnoge devojke u tom svetu, susretala se sa raznim izazovima, pa i ponudama koje nisu bile na mestu:

"Slagala bih kada bih rekla da nisam. Da sam htela da idem tim putem, naravno da bih bila uspešnija, ali to je sve stvar izbora. Ja sam izabrala da idem pravim putem i da ništa ne radim na svoju ruku, već isključivo preko modne agencije. Nabacivali su mi se mnogi moćnici. Ali ja nikada nisam tako nešto prihvatala radi posla, niti je meni neko prišao i nudio nešto konkretno. Uglavnom je to bilo udvaranje".

Autor: M.K.