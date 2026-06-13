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Zbog fotke Jane Todorović u kupaćem kostimu SVI ISKOLAČILI OČI: Ova njena objava iz Dubaija se i danas komentariše: Bolje da ljulja, nego da žulja! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Pevačica Jana Todorović (52) često bira Dubai kao lokaciju za odmor, odakle se uvek oglasi na mrežama. Ona je u julu prošle godine napravila pravu pometnju kada je objavila sliku u kupaćem kostimu gde su njene grudi bile u prvom planu.

Naime, Jana Todorović važi za vlasnicu najvećih grudi na domaćoj estradi, a tada je pozirala u vodi sa maramom zavezanom oko struka, dok je njeno bujno prirodno poprsje jedva stalo u kupaći kostim.

Čim je fotografija ugledala svetlost dana, fanovi nisu štedeli reči hvale, pa su se ispod objave ređali komentari poput: "Bolje da ljulja, nego da žulja", "Jana izgleda top", "Kakva žena, svaka čast", "Kraljica estrade" i "Boginja".

Foto: Instagram.com

Muž joj ne da da smanji grudi

Iako obožavaoci ne prestaju da hvale njen izgled, Jana ne krije da nošenje ovakvih oblina često ume da bude nepraktično.Dok njen suprug uživa u njenim atributima, pevačica je iskreno progovorila o tome sa čime se suočava:

- Ako mi verujete, više bih volela da sam ravna kao daska! Obožavam da spavam na stomaku, a ovako je to neizvodljivo jer imam balone umesto grudi, ali dobro, tako je, kako je. Sećam se da se polemisalo o tome da li sam stavljala silikone ili nisam, a kad su se ljudi uverili u to da su mi grudi prirodne, počeli su da pljušte komplimenti. Svi misle da je to odlična stvar, a zapravo to najviše odgovara mom suprugu, koji u svemu tome uživa i voli što sam obdarena, da znate da velike grudi imaju i svoje mane.

Foto: Instagram.com

Autor: M.K.

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