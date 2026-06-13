Zbog fotke Jane Todorović u kupaćem kostimu SVI ISKOLAČILI OČI: Ova njena objava iz Dubaija se i danas komentariše: Bolje da ljulja, nego da žulja! (FOTO)

Pevačica Jana Todorović (52) često bira Dubai kao lokaciju za odmor, odakle se uvek oglasi na mrežama. Ona je u julu prošle godine napravila pravu pometnju kada je objavila sliku u kupaćem kostimu gde su njene grudi bile u prvom planu.

Naime, Jana Todorović važi za vlasnicu najvećih grudi na domaćoj estradi, a tada je pozirala u vodi sa maramom zavezanom oko struka, dok je njeno bujno prirodno poprsje jedva stalo u kupaći kostim.

Čim je fotografija ugledala svetlost dana, fanovi nisu štedeli reči hvale, pa su se ispod objave ređali komentari poput: "Bolje da ljulja, nego da žulja", "Jana izgleda top", "Kakva žena, svaka čast", "Kraljica estrade" i "Boginja".

Muž joj ne da da smanji grudi

Iako obožavaoci ne prestaju da hvale njen izgled, Jana ne krije da nošenje ovakvih oblina često ume da bude nepraktično.Dok njen suprug uživa u njenim atributima, pevačica je iskreno progovorila o tome sa čime se suočava:

- Ako mi verujete, više bih volela da sam ravna kao daska! Obožavam da spavam na stomaku, a ovako je to neizvodljivo jer imam balone umesto grudi, ali dobro, tako je, kako je. Sećam se da se polemisalo o tome da li sam stavljala silikone ili nisam, a kad su se ljudi uverili u to da su mi grudi prirodne, počeli su da pljušte komplimenti. Svi misle da je to odlična stvar, a zapravo to najviše odgovara mom suprugu, koji u svemu tome uživa i voli što sam obdarena, da znate da velike grudi imaju i svoje mane.

Autor: M.K.