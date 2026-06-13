NISAM MOGLA DA USTANEM IZ KREVETA DA ODEM DO TOALETA: Rada Manojlović otkrila potresne detalje teškog emotivnog sloma, priznala da ju je sestra spasila kad ju je odvela kod psihijatra, evo kroz kakav je PAKAO prošla

Sve joj se skupilo!

Poznata pevačica Radmila Rada Manojlović gostovala je u emisiji ''Magazin In'' i tom prilikom govorila o teškom životnom periodu nakon smrti majke, ali i tokom korone kada nije imala posla i doživela finansijku i emotivnu krizu.

- Jednostavno te ne pita neko, možeš da se predaš i da padneš, ja sam samo skapirala da mi je tako Bog odredio neke stvari. Ja sam morala da preuzmem odgovornosrt, sestra je bila slabija i nežnija, ona je bila mamina ćerka, a ja tatina. Udovoljavala sam sestri i napravila sam pekmeza od sestre, nisam dala da ona radi, da se muči... Ja nisam znala drugačije... Imala sam 19 godina kada sam preuzela majčinu ulogu, udovoljavala sam svima i tako je ostalo do danas - rekla je Rada i dodala:

- U našem poslu je iznad prosečna zarada i normalno je da ja brinem o ostalima - poručila je pevačica i dodala:

- Mene niko nije sažaljevao. Ja možda odajem utisak da mi ide lagano i onda niko da me pita da li ja mogu sve. Ljudi imaju osećaj da ja mogu sve, nasmejana sam... Nemam potrebu da me neko malo spusti osim jednog muškarca, ali nećemo otkrivati koga... Poznajemo ga, nije novi... Tu je negde moja baza i moja slaba tačka. Tu ja pokazujem slabost... Treba mi rame, treba mi zagrljaj, da mi neko kaže: ''Odmori, ja ću...''. Hvala Bogu pa on to kaže... - kaže Rada i dodaje:

- Ja sam baš stara ćutalica i čekalica. Neko mnogo brže sagori i pukne. Neko srčaniji. Ja nisam srčana, flegmatična sam, nisam zapaljive prirode. Možeš sa mnom jako dugo i kako hočeš. Onda se meni desio lom, tome je doprineo finansijski krah, a nadovezalo se i na emotivni krah. Umrla mi je tada i nana, majka moje majke, sve je to bilo 2020. godine. Tada sam samo gledala u belo... Mnogo je uticalo i što nismo mogli da radimo... Rad spašava čoveka. Toliko lomova je bilo, dosada je đavolja rabota. Pada ti svašta na pamet. Toliko sam se patila i mučila, sad opet na dnu, pa sve ispočetka... - otkriva Rada i dodaje:

- Kad su ukinute mere, prihvatila sam sve kao neku Božiju promisao i idemo dalje. Lepo si pala, pa ćeš sada lepo i da ustaneš... Kad sam ja pala, moja sestra je došla i rekla: ''E, nečeš''. Ja sam bila protivnik psihijatara... Ja sam mislila da mogu sve sama, a nisam mogla da ustanem iz kreveta do toaleta da odem. Odvela me je sestra kod psihoterapeuta. Došli smo do toga da nisam spavala 48 sati i da mi se ne spava. Nema gašenja... Tu sam jer sam potrefila lek. Kad sam pala i stala, rekla sam sada može sve da stane dok se ja ne dignem... - priznala je pevačica u ''Magazinu In''.

Autor: M.K.