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NINA BADRIĆ POVREĐENA! Oglasila se i otkrila detalje: Sledeći put...

Izvor: Pink.rs, Kurir, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Na nastupu u Banjaluci, Nina Badrić je doživela povredu. Ova pevačica podelila je svoja osećanja i planove za sledeći put.

Nina Badrić na sinoćnjem nastupu je doživela povredu. Pevačica je imala nastup u Banjaluci u tvrđavi Kastel i tom prilikom povredila nogu. Ona se sada oglasila i otkrila šta se desilo.

- Koncert u Banjaluci bio je toliko dobar da je publika ostala bez glasa, a ja bez zgloba. Hvala vam na ljubavi, savršenom pevanju, a sledeći put dolazim s novim hitovima i rezervnim delovima - napisala je Nina Badrić na Fejsbuku.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

"Publika me u Banjaluci poštuje i voli"

Podsećamo, Badrićeva je nastupila u okviru trećeg "Banja Luka Coffee Festa" koji se održava na Kastelu. Tim povodom pevačica je govorila o Banjaluci."Banjaluka je jedan od onih gradova u koje uvijek dolazim s posebnom radošću. Publika me tamo prati godinama i svaki put osjećam toplinu, poštovanje i iskrenu emociju. To su koncerti na kojima se ne osjećate kao gost, nego kao netko tko dolazi među svoje ljude. Imam mnogo lijepih uspomena iz Banjaluke, ali ono što najviše pamtim su lica ljudi koji pjevaju svaku pjesmu od prvog do posljednjeg stiha. To je nešto što se ne zaboravlja", rekla je Nina Badrić za "Nezavisne novine".

Autor: M.K.

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