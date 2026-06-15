STARENJE JE GROZNO, NE ŽELIM DA STARIM: Fatalna pevačica u problemu s godinama

Alka Vuica otvoreno govori o starenju i estetskim zahvatima, ističući kako želi da zadrži mladolikost.

Alka Vuica, privukla je veliku pažnju javnosti otvorenim priznanjem o estetskim zahvatima kojima se podvrgla. Ona je govorila o tome kako joj starenje zvuči strašno pa je otkrila detalje o zatezanju lica. Pevačica je istakla da nije pobornik skrivanja estetskih zahvata, ali i upozorila na negativne posledice preteranog korišćenja filera.

- Botoks baš ne volim. Mislim da ga ne vole ni sami hirurzi. Više sam za nešto poput fejsliftinga, koji sam i sama nedavno uradila. Mislim da takvi zahvati daju prirodniji rezultat. Kad vidim šta su fileri uradili nekim ženama, pretvaraju ih u čudovišta. S tim treba biti oprezan. Smatram da je dobro to što možeš da popraviš svoj izgled, što možeš što duže da izgledaš mladoliko. Nisam za skrivanje estetskih zahvata, ali nisam ni za to da se potpuno promeni sopstveni izgled. Mislim da je veliki deo svega genetika. Naravno, ne možeš očekivati da ćeš izgledati dobro ako ne vodiš računa o sebi. Moraš da paziš na sebe i da želiš da izgledaš mlado. Zašto bismo izgledali starije, ako ne moramo? - rekla je u jednoj emisiji.

"Želim da dugo ostanem mlada"

Alka je priznala da želi što duđe da zadrži mladolikost izrašivši čuđenje prema onima koji se mire sa starenjem.

- Starenje je grozno. Ne volim starenje. Ne znam zašto ljudi toliko insistiraju na tome da stalno ponavljaju kako su stari. Ja ne želim da budem stara. Naravno da imam svoju godinu proizvodnje, ali želim što duže da ostanem mlada“.Pevačica je ranije otvoreno pričala i da je bila ljubavnica.Najveći skandal je nastao kada se saznalo za njenu aferu sa oženjenim fudbalerom Igorem Štimcem.- Veoma cenim Suzanu i žao mi je što je zbog mene bila povređena. Sudbina nam je spojila živote na vrlo ružan način, ali samo zato što smo obe jako volele istog muškarca i verovale mu - priznala je Alka.

Kada su je nekoliko godina kasnije pitali o ljubavi i njenim izborima, pevačica je govorila:

- Nažalost, bila sam i ljubavnica. Mislim da je to ponižavajuće za ženu i svakoj bih preporučila da ne ulazi u takav odnos. Misliš da iz njega možeš izaći nedirnut, a ne možeš. Niko normalan ne može pristati da bude drugi. I zapravo je strašno kako ti frajeri koji zavode, jer muškarci koji imaju ljubavnice to rade, zavode, uvek imaju tu svoju tužnu priču - objasnila je pevačica.

Autor: Pink.rs