EMINA JAHOVIĆ OČI U OČI SA MUSTAFOM I NJEGOVOM 20 GODINA MLAĐOM ŽENOM! Na proslavi zajedno sa bivšim mužem sa kojim se sudi i svi pričaju o susretu: Spojili ih sinovi! (FOTO)

Emina Jahović proslavila je maturu sina Jamana, a na istoj su bili i njen bivši suprug Mustafa Sandal sa novom suprugom. Inače, Emina i Mustafa govorila je javno da je zbog alimentacije bila na sudu sa Sandalom.

Emina Jahović je podelila veliku radost sa svojim pratiocima na Instagramu, kada je njen stariji sin Jaman završio srednju školu i zakoračio u svet odraslih. Za ovu posebnu priliku i veliki ručak koji je tim povodom organizovan, pevačica je zablistala u uskoj beloj haljini, dok je Jaman ponosno pozirao u svečanom odelu.

Turski mediji snimili su i Mustafu upravo na ovoj svečanosti u društvu, nove, mlađe supruge.

Pravni haos i neispunjena obećanja

Odnos sa bivšim suprugom Mustafom Sandalom ponovo je eskalirao, o čemu su mediji pisali u septembru prošle godine, i doveo do susreta u sudnici u Istanbulu. Emina je tada, kako su pisali mediji podnela novu tužbu, tvrdeći da Mustafa ne poštuje dogovor iz 2018. godine. Prilikom razvoda, dogovoreno je da Emina dobije starateljstvo nad decom, dva miliona dolara od prodaje zajedničke kuće i 500.000 dolara za njihovo školovanje. Ipak, glavni problem je nastao jer se Sandal obavezao da kupi stan u Srbiji i redovno plaća alimentaciju, što nije ispunio, kako su pisali mediji. Pored kašnjenja alimentacije, pevačica tvrdi i da on odbija da njoj i deci obezbedi automobil kada im je potreban. Ovo inače nije njihov prvi pravni sukob, pošto je 2022. godine Emina već pokrenula postupak zbog 26 neisplaćenih alimentacija, ali je ta tužba tada odbačena jer je Mustafa uspeo da dokaže uplate u vrednosti od oko 115.000 evra.

"Brak na staklenim nogama" i Mustafin novi život

Govoreći o krahu desetogodišnjeg braka, Emina je otkrila da su se njih dvoje trudili da tenziju maskiraju kroz smeh, pa su čak zajedno birali košulju koju će on obući za ročište o razvodu. Ipak, povratak u praznu kuću bio je izuzetno mračan i težak trenutak.

- Moj bivši muž i ja smo se razveli na čudan način. Taj brak se klimao tri godine, bio je na staklenim nogama. Otišli smo, razveli se. Ja sam se vratila kući, kuća je bila potpuno prazna, deca su bila kod njega i samo sam shvatila da se srušilo nešto što nisam verovala da će se ikada srušiti.

- Nikada se nisam pokajala što sam se razvela i hvala Bogu da je tako bilo. Niko nikog nije prevario ili slično, jednostavno su se stvari ugasile. Imala sam 35 godina, da sa 35 godina pristaneš da živiš u braku koji nema tu strast i tu snagu.

Nova ljubav sa 20 godina mlađom

Dok pevačica sama preuzima obaveze oko dece, Mustafa Sandal (55) danas vodi potpuno drugačiji život. Turski pevač ne odustaje od svog momačkog imidža bez brade i sa kačketima, a skrasio se pored atraktivne Melis, koja je od njega mlađa 20 godina, sa kojom redovno deli zaljubljene fotografije.

Autor: M.K.