ONA JE PRVA ŽENA BAJE MALOG KNINDŽE Rodila mu četvoro dece i ne pojavljuje se u javnosti: Ima neobično ime (FOTO)

Popularni pevač Baja Mali Knindža, čije je pravo ime Mirko Pajčin, ponosni je otac ukupno šestoro dece koje je dobio u dva braka. Iako se članovi njegove porodice ne eksponiraju često u javnosti, poznato je da mu je prva supruga, koja nosi neobično ime Merlin, rodila četvoro dece, dok su njegove ćerke izrasle u prave lepotice koje su završile teške fakultete.

Mirko Pajčin je svoj porodični život izgradio kroz dva braka iz kojih ima šestoro dece. Sa prvom suprugom Merlinom dobio je četvoro dece. U drugi brak je stupio 2017. godine sa suprugom Dijanom, sa kojom je dobio dvoje dece, odnosno blizance.

Prva supruga Merlin se retko pojavljuje u javnosti

Prva supruga Baje Malog Knindže ne voli da se eksponira i ne pojavljuje se često u javnosti. Ipak, njeni obožavaoci su imali priliku da vide kako Merlin izgleda zahvaljujući najstarijoj ćerki Smiljani, koja je na svom Instagram profilu objavila zajedničku fotografiju sa majkom.

Uspešne i atraktivne ćerke

Najveću pažnju privukle su pevačeve ćerke Smiljana, Ljiljana i Anđelija, koje su završile teške fakultete i važe za prave lepotice. Najstarija ćerka Smiljana je atraktivna crnka koja je veoma popularna na društvenim mrežama. Srednja ćerka, Ljiljana, svoj život gradi u Americi gde se uspešno bavi tenisom. Ona, pored sporta, voli da putuje na luksuzne destinacije sa kojih često deli provokativne fotografije. Najmlađa ćerka Anđelija ima 21 godinu i, baš kao i njene starije sestre, veoma je aktivna na društvenim mrežama.

Autor: M.K.