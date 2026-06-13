ČESTO SU SE SVAĐALI Komšije o Dejani Živković i mužu od kog se razvodi! Iselila se iz luksuznog stana, a evo kakve priče kruže

Poznata manekenka Dejana Živković razvodi se od supruga Filipa Simovića sa kojim ima dvoje dece. Potvrda tome je potez manekenke koja je obrisala sa svog Instagram naloga sve zajedničke fotografije sa suprugom.

Dejana se iselila iz stana u kojem su Filip i ona živeli sa decom.

- Dejanu već neko neko vreme ne viđamo u luksuznom naselju u kojem je živela sa mužem i decom. Sa druge strane, on provodi vreme u restoranima u okviru ovog naselja. Pretpostavljamo da je spakovala kofere i sa decom napustila porodični dom - navodi izvor za Blic.

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Sa druga strane, komšije navode da su u poslednje vreme bile prisutne tenzije u njihovom odnosu.

- Čuo sam da su imali česte svađe, ali je ona svim snagama želela da sačuva porodicu pre svega zbog njihove dece. Ipak, i sama je osetila da među njima više nema ljubavi - rekao je blizak prijatelj Živkovićeve za Informer.

Par je, inače, živeo u luksuznom domu na Novom Beogradu gde su im komšije brojne poznate ličnosti poput Novaka Đokovića i Marije Šerifović.

Oni su imali nekretninu u zgradi u kojoj je stan po kvadratu oko 3.500 evra, te da njihov stan ima oko 100 kvadrata, jasno je da, sa opremanjem, za ovo zadovoljstvo nisu iskeširali ispod 400.000 evra.

Inače, Dejana je jednom prilikom govorila o majčinstvu dok je još imala jednog naslednika i tada je istakla da je porodični život ispunjava.

- Neverovatno je sve brzo prošlo, drago mi je što sam svaki trenutak provela sa sinom. Svesna sam da će brzo proleteti vreme, juče mi se plakalo kada sam shvatila da je napunio godinu dana. Majčinstvo me je promenilo za 180 stepeni, uozbiljilo me je. Pronašla sam sebe konačno i ne mogu da se setim više kakva sam bila pre deteta. Živim porodičan, miran život pun spokoja i sreće - rekla je ona.

Autor: D.T.