JA SAM MUSLIMAN, A ONA... Gagi Đogani o odluci ćerke Nine da primi pravoslavlje i odnosu sa Đoletom

Tokom prethodne večeri je na Tašmajdanu održan koncert "Vesele devedesete" koji je okupio popularne izvođače tog vremena.

Neposredno pre koncerta, Gagi Đogani i je priznao da ima veliku tremu, ali i da je ovo prvi put da ćerka Nina Đogani dolazi da sluša njega i Anabelu Atijas.﻿

- Ja ne znam da li uopšte Nina ušla unutra. Čuo sam da nije našla neki parking i nije ušla unutra. Daj Bože da uđe zato što to je njeno prvo gledanje mene i Anabele. Nije do sad bila ni jednom na koncertu.

Na pitanje na šta ga asociraju devedesete rekao je:

- Ja kao mladi plesač, pravljenje muzike, studio, izdavanje novih pesama. I eto, to je to. Uglavnom ples. Nažalost ništa nisam sačuvao iz 90-ih i žao mi je zbog toga - rekao je on, ističući da ima žala za mladosti:.

- Da, ima žala za mladosti. Pomislim hiljadu puta kako bih se vratio malo negde u 25-26 godinu. Ma kakvo vreme da je bilo, vratio bih se ipak malo da budem, ali ne, ne dugo.

Neprestano se spekuliše o odnosu braće Gagija i Đolega Đoganija, a denser otkriva da je trebalo i Đole i Vesna Đogani da dođu na koncert, ali do toga nije došlo.

- Đole je trebalo da dođe, ali ne znam zašto nije došao. Tu je Adrijan, njihov sin. Pozvani su, ali sad zašto nisu došli, ne znam stvarno - rekao je on, a na pitanje da li je u dobrim odnosima sa bratom kaže:

- Svi smo dobri u porodici. Sve je kod nas u redu. Niko se ni sa kim ne svađa.

Denserova ćerka Nina Đogani je nedavno pričala o tome da je prihvatila pravoslavlje, te nam je Gagi otkrio kako on gleda na to.

- Ja je nisam ništa savetovao. Ona je odlučila da preuzme tu veru. Ja sam to pozdravio. Sve je kod nje u redu. Ja nemam taj problem za moju decu kako će oni da se opredele. Ja sam muslimanske vere, oni su preuzeli drugu veru. Ja sam to pozdravio stvarno. Meni uopšte nije bitno koje će vere biti.

Autor: D. T.