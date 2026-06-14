Nikola Rokvić s dugom kosom: Ljudi gledaju i ne veruju (FOTO)

Pevač Nikola Rokvić uvek je važio za jednog od najpoželjnijih muškaraca na našoj javnoj sceni, a malo ko se seća da je pevač ranije imao dugu kosu.

Naime, Nikola Rokvić danas se aktivno bavi sportom i vrlo je posvećen razvoju svog duha i tela. Što se tiče imidža nije ga puno puta menjao, međutim, imao je fazu u kojoj je nosio dugu kosu.

Na pitanje pratilaca da li bi opet pustio kosu, kratko je rekao da ne bi.

Inače, Nikola je nedavno gostovao u emisiji "Amidži šou" na Pinku sa suprugom Bojanom Barović, koja je priznala da su u jednom trenutku imali krizu u odnosu.

- U jednom momentu smo hteli da se raziđemo, kada smo bili u vezi, ali posle stupanja u crkveni brak nije bilo tih situacija. Kada smo se zabavljali, kada sam živela u Los Anđelesu, postojao je jedan period kada smo hteli da se raziđemo, bilo nam je previše te distance. Želela sam da ostanem u Los Anđelesu, želela sam da se oprobam u glumačkim vodama, modeling karijera mi je bila u usponu... - objasnila je Bojana.

Autor: D.T.