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Prevarena Emina Jahović! Pevačicu nasamarili kao nikog: Uzela mi je sve i nikad se nije javila!

Izvor: pink.rs/blic.rs, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić ||

Pop pevačica Emina Jahović gostujući u jednoj emisiji otkrila je da je svojevremeno bila žrtva prevare.

Najpre je pričala o modi, te istakla da se kaje zbog toga što je mnogo novca trošila na nepotrebne stvari.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

- Mnogo se kajem zbog toga, ne zato što sam trošila novac za te neke gluposti koje su bile privremene, nego što stvarno mislim da je to sve bilo besmisleno, sada iz ove perspektive, bezveze. Uglavnom sam tu garderobu poklanjala - rekla je Emina za Blic, a zatim se prisetila situacije kada je bila žrva prevare.

Naime, tokom jedne selidbe odlučila je da deo svoje vredne garderobe, torbi i obuće proda, a novac usmeri u humanitarne svrhe. Verujući devojci koja joj je predstavila čitav plan, predala joj je veliki broj stvari. Međutim, nakon toga više nikada nije uspela da stupi u kontakt s njom.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

-Odvojila sam gomilu garderobe, torbe, cipele... Sve sam joj dala jer sam se preseljavala i nisam mogla da nosim sve te stvari sa tačke A na tačku B. Nikada mi se više nije javila, sve mi je uzela! - ispričala je Emina.

Autor: D. T.

#Emina Jahović

#Prevara

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