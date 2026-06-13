Barbara Bobak vuče traume iz veze sa Darkom Lazićem: Tražila sam stručnu pomoć

Pevačica Barbara Bobak progovorila je o teškom periodu i otkrila da je zbog tog stanja potražila stručnu pomoć.

Barbara je istakla da joj je psihoterapija mnogo pomogla u tom životnom dobu.

- Ja sam tražila i ja sam je dobila. Meni je mnogo značila, jer je jako bitno da razgovaraš sa nekim ko nije pristrasan i ko će svojim pitanjima da te navede na odgovor, i sa nekim ko neće biti vođen besom i mržnjom. Ako sa nečim ne možeš sam da se izboriš, i ako te nešto tišti, i ako si smarao sve prijatelje sa tim i dalje ti nije bolje, treba potražiti stručnu pomoć. To nije nikakav bauk, već je to prosto jedan razgovor - rekla je ona, iskreno priznavši da nema snage da iznosi detalje o traumama koje vuče iz burne veze sa Darkom Lazićem:

- Bila sam navedena da nekako kažem jedan deo, iako nisam planirala da ikada išta kažem, i tu ću se zaustaviti, jer bi sve ostalo bilo širenje mog prljavog veša pred ljudima, a nema potrebe. Ko god želi sa mnom da porazgovara i ko ima sličan problem, može da mi se javi i mogu da dam neki savet, ali baš javno da detaljišem, nema mi više smisla - govorila je folkerka.

Kako je priznala i dalje ima anksiozne napade.

- Imam ja momente anksioznosti, ali nisam uzimala nikakvu terapiju jer me je strah toga, da se možda ne navučem, ne znam. Ako nekome to pomaže, treba da koristi uz uputstvo lekara, nikako na svoju ruku - ispričala je za Telegraf.

Autor: D. T.