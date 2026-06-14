Tajna vitke linije Maje Berović: Trenira kod kuće i pravi smutije, a ove tri stvari je izbacila iz ishrane

Maja Berović važi za jednu od najzgodnijih žena na javnjoj sceni. Oduvek je oscilirala sa kilažom, a jednom prilikom je otkrila kako uspeva da održi vitku liniju.

Pravi recept za to je, prema njenom mišljenju, život bez šećera i svakodnevno vežbanje.

- Nikad mi se nije dogodilo da imam deset kilograma viška, jer znam kada treba da stanem dok jedem, ali sam često išla nekoliko kilograma gore-dole. Zato sam izolaciju iskoristila da se posvetim sebi. Osim specijalnog režima ishrane, vežbala sam mnogo više - pričala je Berovićeva, koja smatra da je fizička aktivnost ključna za mršavljenje i održavanje kilaže.

- Treniram sama kod kuće. Trudim se da to bude svaki dan. Nekada mi polazi za rukom, nekada ne. Trening mi traje sat vremena.

Kad je reč o ishrani, Maja Berović se trudi da na njenom stolu nema crvenog mesa, testa i kolača.

- Na mom jelovniku ima više proteina, a mnogo manje ugljenih hidrata i namirnica koje se dugo vare. U poslednje vreme pravim smutije od svežeg voća i povrća, koji mi mnogo prijaju - priča pevačica, a na pitanje da li je pravilna ishrana veoma skupa odgovara:

- Najskuplja je ona koja vas dovede do toga da se loše osećate i ugrozite zdravlje. Zbog toga je važno da ljudi vežbaju i izbace nezdrave namirnice. Ko ne stigne da trenira, treba makar svaki dan da prepešači šest kilometara.

Autor: D. T.