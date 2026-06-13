Srpska pevačica sa 11 godina mlađim mužem GRADI PALATU van Beograda: Životni san! (FOTO)

Folkerka Aleksandra Bursać i njen mlađi suprug Stevan Sekulić odlučili su da se skuće, a sada su se pohvalili dokle su radovi stigli. Bursaćeva je sa svojim pratiocima podelila trenutke sa gradilišta, a svima je zapala za oko drvena skela i goli zidovi od cigle koji tek treba da dobiju oblik njihovog doma iz snova.

"Ostvarenje našeg sna" - napisala je pevačica uz emotikon srca, ne skrivajući sreću zbog toga što će uskoro ući u luksuzni objekat koji već poprima prve obrise.

Fotografije pokazuju masivnu konstrukciju, pa se može zaključiti da par ne štedi na materijalu i da će njihova vila u Banovcima biti prava palata.

Uprkos razlici u godinama, njihova ljubav cveta, a izgradnja krova nad glavom dokazuje da su se upustili u poduhvat koji će učvrstiti njihov brak.

Par je inače nedavno otkrio da trenutno gradi kuću van grada jer im potreban mir:

- Gradimo kuću u Banovcima, mnogo je lepo, mirno i želeli smo da se malo izolujemo zbog tog pritiska.

Aleksandra i Stevan su istakli da se oko svega dogovaraju i da se razlika u godinama u njihovom odnosu ne oseća.

- Sve odluke donosimo zajedno. Sve obaveze smo raspodelili jer ne može sve mama. Vratila sam se i poslu, jako teško mi je palo kada sam prvi put otišla na svirku. Sa svekrvom se odlično slažem, iskreno nikada ne bih pristala da živimo pod istim krovom. Jako volimo i cenimo svoje roditelje, ali je nama potrebna naša privatnost, a njima njihova. Trenutno nam je dete nam je prioritet, totalno nas je to promenilo. Karijera nam je manje važna - rekli su nam oni, pa se dotakli razlike u godinama:

- Ja uživam, ta razlika se kod nas stvarno ne primećuje i ne oseća. On je jako zreo za svoje godine i ja se ne bih udala za njega da tako nije bilo od početka - istakla je pevačica.

Autor: D.T.