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Piksiju u Crnoj Gori komšinice poznate glumice: Nekretninu platio DVA MILIONA EVRA

Izvor: pink.rs/blic.rs, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević ||

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije, Dragan Stojković Piksi, vlasnik je brojnih nekretnina širom sveta, a jedna od njih je i u Crnoj Gori. On je pre tri godine kupio luksuzno imanje u Rosama u Crnoj Gori gde obožava da provodi vreme i često ide.

Piksi je za imanje dao dva miliona evra, a namera pri kupovini mu je bila da tamo sazida kuću koja je baš po ukusu, ali i potrebama njegove porodice. Naime, Piksi je pretprošle godine kupio luksuzno imanje u Rosama u Crnoj Gori sa namerom da tamo sazida kuću.

Foto: Tanjug/Marko Đoković

Ovo mesto vole brojne javne ličnosti, a tamo nekretnine imaju i glumice Bojana Maljević Seka Sablić.

Podsetimo, Piksi je nedavno kupio imanje u opštini Sopot, u podnožju planine Kosmaj. Kako pišu domaći mediji, pazario je oko četiri hektara zemlje, a njegov plac se nalazi u blizini manastira Kasteljan.

- Samo da vam kažem da je ovaj plac najlepši koji postoji sa ove strane Kosmaja. Inače, cela opština ima prelep pejzaž. Pogledajte samo kakav je pogled. Ne znam tačno kada je Piksi kupio imanje, ali nije pogrešio. Stvarno je lepo. Kažu da će tu Piksi da gradi apartmane ili etno-selo s bungalovima. Još uvek ništa zvanično nije potvrđeno, ali šta god da odluči, pun je pogodak. Sad je proleće i trava raste, ali verujemo da će da pošalje ljude da okose. Samo je jednom Piksi bio s prijateljima a da sam ga ja video kroz prozor automobila. Ne znam čoveka, ali bi bilo lepo da ga upoznam - rekao je komšija.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Inače, Piksijeva vila u Beogradu važi za jednu od najlepših i najskupljih.

- Kuća ima 246 kvadratnih metara i tri sprata. Renoviranje je odrađeno tako da je svaki sprat kao poseban stan. Piksi se odlučio na tu varijantu kako bi njegove ćerke Anja i Andrea imale svoj prostor kad dođu u Beograd - rekao je izvor jednom prilikom za "Informer".

Autor: D .T.

#Crna Gora

#Dragan Stojković Piksi

#nekretnine

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