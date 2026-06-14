NISAM IMALA POZNATOG OCA DA ME GURA! Ivana Peters iskreno o karijeri: Umem da budem bezobrazna, ali moj problem je...

Pevačica Ivana Peters u iskrenoj ispovesti o svojoj karijeri otkrila je da iza nje nikada nisu stajali estradni moćnici, već da se kroz život borila isključivo svojim raskošnim talentom, ne želeći da gazi preko drugih.

U emotivnoj ispovesti, Ivana je priznala i kako izgleda njena skrivenija strana.

- Mogu samo da kažem da sam bukvalno ista i na sceni i van scene. To mogu da potvrde svi ljudi koji me poznaju. Možda sam na sceni samo malo slobodnija. Eto, ako postoji alter ego, onda je to ta moja verzija koja je malo slobodnija od ove svakodnevne.

Tokom razgovora Ivana se prisetila i svojih početaka, otkrivajući da iza njenog uspeha nije stajala nikakva moćna podrška iz estradnih ili medijskih krugova.

- Otkad sam počela da se bavim muzikom, nisam imala nikoga ko bi me gurao. Nisam imala poznatog oca ili majku koji bi me pogurali. Sve se desilo spontano. Ljudi su me čuli kako pevam, pozivali me da pevam sa njima i prilike su se same otvarale - ispričala je pevačica.

Na pitanje da li danas dobija prostor u medijima kakav zaslužuje s obzirom na bogatu karijeru, Ivana je dala potpuno iskren odgovor.

- Naravno da ne dobijam dovoljno prostora, ali deo odgovornosti je i moj. Nisam neko ko ume da se laktom izbori za mesto pod suncem. Umem da budem bezobrazna kada me neko isprovocira, ali nisam osoba koja će da gazi preko drugih. Uvek sam iskrena i ne umem da lažem. Tu je moj problem. Mislim da je pola do mene, a pola do sistema - poručila je ona.

Autor: D .T.