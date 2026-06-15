MINA KOSTIĆ PROLAZI KROZ PAKAO Neša Twins otkrio šta je uradio za pevačicu: To me jako dodirne...

Nebojša Kostrešević, poznatiji domaćoj javnosti kao Neša Twins, otvoreno je govorio o svom odnosu sa koleginicom Minom Kostić, koja već dve nedelje boravi u klinici za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević".

Ne krije da ga posebno rastužuje vest o Mininim problemima.

- Više plačem kada neku drugu osobu dodirnem ili kad gledam neki film, to me jako dodirne ili što Mina Kostić prolazi kroz sav taj pakao. Ja sam inače s njom jako dobar. Imamo i dva dueta i bude mi je žao. Ja sam emotivan. Kao da ima dve ličnosti u meni. Puno sam povređivan kroz život jer sam bio naivan, pa sam možda malo postao bezosećajan jer sam puno povređen, ali moja duša iznutra je apsolutna harmonija - rekao je on i dodao:

- Nisam se čuo sa Minom, njoj je telefon isključen. Uradio sam pesmu sa AI i posvetio njoj, ima preko 400 komentara gde su se ljudi uključili i poslali poruku podrške: "Mina, mi smo uz tebe".

Autor: D. T.