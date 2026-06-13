ZDRAVO SVIMA! Ćana u besnoj mašini stigla na Taš, spremna za večerašnji spektakl (VIDEO)

Pevačica narodne muzike Stanojka Mitrović Ćana večeras održava veliki solistički koncert na beogradskom Tašmajdanu, gde je stigla u besnoj mašini.

Ćanu su na Tašmajdanu dočekali pripadnici sedme sile, a brojni fanovi, koji su ulazili na koncert, počeli su da vrište i skandiraju kada su videli omiljenu pevačicu koja izlazi iz skupocenog BMW-a.

Pevačica je s osmehom na licu pozirala zajedno sa Borkom Radivojevićem, koji će joj ove noći biti muzička pratnja, a potom otišla da dovrši finalne pripreme pred izlazak na scenu.

Inače, Ćana će na svom koncertu imati i muzičke goste, a ovaj put prednost je dala mlađim kolegama - Radi Manojlović, Sanji Vučić i Slobi Radanoviću, koji su sa zadovoljstvom prihvatili njen poziv.

Autor: D. T.