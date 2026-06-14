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Zdravko Čolić za godinu dana zaradio milione: Objavljeni tačni podaci njegove zarade

Izvor: pink.rs/blic,rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Zdravko Čolić decenijama nosi titulu najveće muške zvezde naših prostora, a o zaradi nikada ne govori. On se nikada nije hvalio bogatstvom koje je stekao, a sada je otkriveno koliko je zaradio prethodne godine.

Zdravko Čolić je tokom 2025. godine imao je brojne koncerte širom sveta, te ne čudi što je imao i ogroman profit. Pevač godinama posluje preko firme koja se vodi na njegovo ime, a Agencija za privredne registre pružila je uvid u njegove finansijske podatke.

Foto: Promo

On je prethodne godine imao prihod od 145 i po miliona dinara, a rashode od 122 miliona. Nakon oporezivanja i plaćanja ostalih dažbina, firmi je ostao čist neto dobitak od oko 19 i po miliona dinara, odnosno približno 168.000 evra.

Autor: D. T.

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