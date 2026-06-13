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Ćana u oldtajmeru zapalila Taš! Pogledajte početak koncerta, publika u transu! (VIDEO)

Izvor: pink.rs/kurir, Foto: Pink.rs ||

Pevačica Stanojka Mitrović Ćana večeras je priredila pravi spektakl na Tašmajdanu, gde ju je dočekao prepun stadion i hiljade obožavalaca koji su s nestrpljenjem iščekivali početak koncerta.

Već sam njen dolazak izazvao je oduševljenje prisutnih.

Ćana se na koncertu pojavila na nesvakidašnji način – stigla je u luksuznom oldtajmeru Ford Model A iz 1929. godine, čime je dodatno podigla atmosferu među publikom.

Dok se vozilo polako kretalo ka bini, pevačica je iz automobila zapevala prve stihove svog velikog hita, a publika je njen izlazak pozdravila gromoglasnim ovacijama i aplauzom.

Za ovu posebnu priliku Ćana je odabrala elegantnu, dugu crnu toaletu koja je savršeno upotpunila glamurozan dolazak. Ipak, u prvom planu nije bio stajling, već emocija koju je od prvog trenutka prenela publici.

Foto: Pink.rs

Publika je pevala zajedno sa njom već od prvih taktova, a atmosfera na Tašmajdanu pokazala je koliko je njena muzika i dalje voljena među generacijama. Mnogi su ovaj nastup nazvali krunom njene dugogodišnje karijere, dok su se sa svih strana mogli čuti komentari da će ovo biti veče za pamćenje.

Autor: D. T.

#Stanojka Mitrović Ćana

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