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PEVALA MI JE PRATEĆE VOKALE, NE ZNAM DA LI SE SETILA Tina Ivanović žestoko o Aleksandri Radović, a evo da li se pomirila sa bivšim mužem

Izvor: pink.rs/blic.rs, Foto: Pink.rs ||

Tina Ivanović večeras je došla da podrži Ćanu i uživa u njenim pesmama, a pred našim kamerama govorila je i o svom privatnom životu.

Ona se najpre osvrnula na nedavni postupak bivšeg muža koji je podelio njihovu fotku i izjavio joj ljubav. Kaže da do pomirenja i dalje nije došlo.

Foto: Pink.rs

- Ljubav je svuda oko nas, ne bih da komentarišem to oko Zvezdana. Tu sam, ali se ne oglašavam. Prija mi da budem u nekom miru. Zadovoljna sam svime što mi se dešava. Biće uskoro i novih pesama, ima ih nekoliko u opticaju. Dala sam sebi oduška da se malo odmorim od svega - rekla je ona i otkrila šta ju je toliko umorilo.

- Život - kroz smeh je dodala Tina.

Aleksandra je gostujući u emisiji "Show stoperka", pričajući o jednoj anegdoti koju je doživela, rekla da ne zna prezime koleginice Tine. Situacija je privukla dodatnu pažnju jer je otkriveno da je Aleksandra svojevremeno pevala prateće vokale za pesme Tini, a ona je na ovu temu rekla:

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne umara me to, nije me povredilo ništa što je rekla. Ne znam da li se setila da mi je pevala prateće vokale - rekla nam je kratko i dodala da li ima podršku bivšeg partnera.

- Imam naravno podršku bivšeg partnera. Mi smo ostali prijatelji ne znam zašto ne bismo ostali prijatelji.

Autor: D. T.

#Aleksandra Radović

#Tina Ivanović

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