PEVALA MI JE PRATEĆE VOKALE, NE ZNAM DA LI SE SETILA Tina Ivanović žestoko o Aleksandri Radović, a evo da li se pomirila sa bivšim mužem

Tina Ivanović večeras je došla da podrži Ćanu i uživa u njenim pesmama, a pred našim kamerama govorila je i o svom privatnom životu.
Ona se najpre osvrnula na nedavni postupak bivšeg muža koji je podelio njihovu fotku i izjavio joj ljubav. Kaže da do pomirenja i dalje nije došlo.
- Ljubav je svuda oko nas, ne bih da komentarišem to oko Zvezdana. Tu sam, ali se ne oglašavam. Prija mi da budem u nekom miru. Zadovoljna sam svime što mi se dešava. Biće uskoro i novih pesama, ima ih nekoliko u opticaju. Dala sam sebi oduška da se malo odmorim od svega - rekla je ona i otkrila šta ju je toliko umorilo.
- Život - kroz smeh je dodala Tina.
Aleksandra je gostujući u emisiji "Show stoperka", pričajući o jednoj anegdoti koju je doživela, rekla da ne zna prezime koleginice Tine. Situacija je privukla dodatnu pažnju jer je otkriveno da je Aleksandra svojevremeno pevala prateće vokale za pesme Tini, a ona je na ovu temu rekla:
- Ne umara me to, nije me povredilo ništa što je rekla. Ne znam da li se setila da mi je pevala prateće vokale - rekla nam je kratko i dodala da li ima podršku bivšeg partnera.
- Imam naravno podršku bivšeg partnera. Mi smo ostali prijatelji ne znam zašto ne bismo ostali prijatelji.
Autor: D. T.