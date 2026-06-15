NAŠ GLUMAC PROMENIO PREZIME! Želeo da izgradi svoju lozu, evo šta mu je nekad pisalo u LIČNOJ KARTI!

Nakon razvoda roditelja preselio se u Niš gde je pod uticajem maćehe, glumice Mime Vuković, zavoleo glumu. Kada je upisao Akademiju u Beogradu, promenio je prezime iz Kurić u Mensur, želeći da stvori svoju novu lozu.

Iako je decenijama prisutan na glumačkoj sceni, malo je poznato da je čuveni dramski umetnik Irfan Mensur zapravo rođen 1952. godine u Sarajevu pod imenom Irfan Kurić. Njegovo porodično stablo je plemićkog karaktera, a njegova nesvakidašnja odluka da u mladosti promeni prezime donela je stvaranje potpuno nove porodične loze.

Poreklo ovog glumca spaja dve ugledne porodice iz različitih miljea. Njegov otac, Mensur Kurić, rodom je iz Niša i potiče iz begovske porodice iz Donjeg Vakufa. Sa druge strane, majka Nada je pripadnica grofovske loze porodice Alaupović i ima mađarske, češke i hrvatske korene.

Preseljenje u Niš i prva ljubav prema glumi

Velika prekretnica u njegovom životu dogodila se usled razvoda njegovih roditelja. Irfan se tada preselio u Niš kako bi živeo sa ocem i maćehom, inače glumicom, Miroslavom Mimom Vuković. Iako mu je privikavanje na novu sredinu u početku teško palo, upravo zahvaljujući maćehi i njenom krugu prijatelja počelo je njegovo veliko interesovanje za glumu, koju će kasnije izabrati kao životni poziv.

Promena prezimena i izgradnja sopstvene loze

Kada je maturirao i stigao u Beograd da upiše Akademiju za pozorište, film, radio i televiziju, doneo je odluku da odbaci dotadašnje prezime Kurić i umesto njega uzme ime svog oca, Mensur. Ovoj odluci roditelji se nisu protivili, a glumac je želeo da stvori svoju porodičnu lozu.

O motivima za ovakav potez i odnosu sa svojim naslednicima, Mensur je tom prilikom izjavio:

- Želeo sam da izgradim svoju lozu i ostavim svoj trag i zato sam ime svog oca uzeo za svoje prezime. Ostavljam tri čoveka iza sebe, Filipa, Pavla i Aleksu. Aleksu delim s njegovim ocem. Odgajio sam ga od njegove druge godine. On mu je tata, a ja sam mu ćale.

U privatnom životu, ovaj poznati glumac iza sebe ima dva braka – sa bivšom manekenkom Ljiljanom Perović i koleginicom Srnom Lango – i otac je dvojice sinova.

Autor: S.Z.