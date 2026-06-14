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Na lekovima sam: Zbog Rade se okretali Sloba i Jelena na Tašu, a ona otkrila da je ODUSTALA OD SVADBE

Izvor: Pink.rs, Blic.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pevačica Rada Manojlović pojavila se sinoć na Ćaninom koncertu u Beogradu kao gost.

Zbog nje su se okretali Sloba Radanović i njegova supruga Jelena, što su zabeležile naše kamere, a Rada je ponosno pozirala u haljini sa dubokim izrezom i providnim delovima.

- Moraću da zavolim nos zbog fotografa, stalno je na fotkama iz profila! Ćana i ja smo jako dobre, često smo pričale o nekim životnim temama, kad si neposredan, iskren... Mi se razlikujemo dosta, Ćana ruši plafone glasom! Pevam "Marakanu" i splet pesama sa Borkom Radivojevićem - rekla je Rada prvo pred našim kamerama, pa otkrila da je odustala od svadbe.

Foto: TV Pink Printscreen

- Prvo će biti koncert, svadba može da čeka, neće biti do kraja godine, ne, ne, ništa. Koga se plašim s estrade? Neke osobe su mi odbojne. Sad, da l' su zapravo takve ili se tu nešto krije... Ne registrujem ih. Neću nikoga izdvajati sad, poznata sam po tome da pričam samo o sebi. Oživljavam stare pesme, eto, recimo, Sneki, obožavam je, "Takni me, takni" pevam - dodala je ona, pa su je najavili kao gosta, te se brže-bolje uputila ka sceni.

Malo po silasku sa bine, osvrnula se na oca, te na pesme koje je odbila da otpeva.

- Tata je najbolje od svih nas! On jedini ne pije lekove, mi smo svi, ono... Ne bih o tome kakve lekove pijem, nije važno. Nisam uvek skoncentrisana dok pričam. Odbila sam mnoge pesme koje su postale hitovi, ako su teme o prevarama, oženjenim muškarcima, to sam odbijala u karijeri - istakla je ona.

"Ne bih volela da sam manje inteligentna"

- Previše znam, od previše znanja te samo boli glava. Ipak, ne bih volela da sam manje inteligentna. Šta bih uradila da sam muško na dan? Bavila bih se nekim sportom, trčanje, tenis, eto nešto tako - otkrila je na kraju Rada, koja je nedavno otvoreno pričala o posetama psihoterapeutu.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

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