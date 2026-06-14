Bilo, pa prošlo, gotovo već dve nedelje: Raskinuli Sara Jo i Aleksej Bjelogrlić, glumac odmah krenuo u osvajanje nove devojke (FOTO)

Aleksej Bjelogrlić pisao javnosti nepoznatoj devojci u kojoj je zove na piće i objašnjava da je veza sa pevačicom stara priča!

Pevačica Sara Jo i glumac Aleksej Bjelogrlić više nisu zajedno. Bar tako on tvrdi u prepisci sa javnosti nepoznatom devojkom kojoj je pisao na Instagramu. On navodi da je veza sa Sarom stara priča te pokušava da zakaže viđanje s devojkom koja je privukla njegovu pažnju, a koja se bavi tetoviranjem.

Dopisivanje u gluvo doba noći

U gluvo doba noći Aleksej joj je poslao poruku, a po načinu komunikacije reklo bi se da se već poznaju.

- Kad se vraćaš? - pitao je glumac devojku.

- Uskoro, što?- odgovorila mu je ona.

- Čisto da mi na nekom piću pokažeš gde bi mi nacrtala taj tatu - nastavio je Bjelogrlić.

- Izvini, a Sara Jo- podsetila ga je devojka na pevačicu, nakon čega je usledio njegov odgovor o raskidu.

- Haha, kakva Sara, bilo pa prošlo, gotovo već dve nedelje...Zaboravi to što mediji pričaju, stara priča. Znači uzeću to kao odgovor da može - nije odustao Aleksej.

Umesto svadbe, raskid

Podsetimo, nedavno su najpre društvene mreže, a onda i medije preplavile informacije o vezi pevačice i glumca. Priče su krenule odmah nakon što se saznalo da je Sara raskinula petogodišnju vezu sa slovenačkim koreografom i plesačem Žigom Slotarom, sa kojim je planirala venčanje.

Njih dvoje su se pojavili zajedno krajem marta na jednom događaju kada je pevačica govorila o svadbi.

- Nadam se da svadba neće biti toliko kompleksna. Nama bi bilo dovoljno da peva Čola - rekla je Sara Jo, a njen partner se nadovezao da bi prisustvo Zdravka Čolića bilo sasvim dovoljno.

Iako ni ona ni Aleksej nisu davali izjave povodom njihove ljubavi, priče je potvrdila pevačica kada je objavila njihovu fotografiju na kojoj se smeje.

Bjelogrlić je pre Sare bio u vezi sa manekenkom sa kojom se pojavio u javnosti u januaru ove godine na premijeri filma "Svadba" u Beogradu. Dvadesetdvogodišnja Jelena je i i studentkinja glume na FDU. Kako su mediji navodili, ona je u klasi sa Martom Petričević, ćerkom Nele Mihajlović i bratanicom Suzane Petričević.

Autor: pink.rs