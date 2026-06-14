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Bilo, pa prošlo, gotovo već dve nedelje: Raskinuli Sara Jo i Aleksej Bjelogrlić, glumac odmah krenuo u osvajanje nove devojke (FOTO)

Izvor: Kurir.rs, Foto: "X" Printscreen, E-Stock/Dusan Milenkovic, Pink.rs ||

Aleksej Bjelogrlić pisao javnosti nepoznatoj devojci u kojoj je zove na piće i objašnjava da je veza sa pevačicom stara priča!

Pevačica Sara Jo i glumac Aleksej Bjelogrlić više nisu zajedno. Bar tako on tvrdi u prepisci sa javnosti nepoznatom devojkom kojoj je pisao na Instagramu. On navodi da je veza sa Sarom stara priča te pokušava da zakaže viđanje s devojkom koja je privukla njegovu pažnju, a koja se bavi tetoviranjem.

Foto: Instagram.com/ sarajoofficial

Dopisivanje u gluvo doba noći

U gluvo doba noći Aleksej joj je poslao poruku, a po načinu komunikacije reklo bi se da se već poznaju.

- Kad se vraćaš? - pitao je glumac devojku.

- Uskoro, što?- odgovorila mu je ona.

- Čisto da mi na nekom piću pokažeš gde bi mi nacrtala taj tatu - nastavio je Bjelogrlić.

Foto: "X" Printscreen

- Izvini, a Sara Jo- podsetila ga je devojka na pevačicu, nakon čega je usledio njegov odgovor o raskidu.

- Haha, kakva Sara, bilo pa prošlo, gotovo već dve nedelje...Zaboravi to što mediji pričaju, stara priča. Znači uzeću to kao odgovor da može - nije odustao Aleksej.

Umesto svadbe, raskid

Podsetimo, nedavno su najpre društvene mreže, a onda i medije preplavile informacije o vezi pevačice i glumca. Priče su krenule odmah nakon što se saznalo da je Sara raskinula petogodišnju vezu sa slovenačkim koreografom i plesačem Žigom Slotarom, sa kojim je planirala venčanje.

Njih dvoje su se pojavili zajedno krajem marta na jednom događaju kada je pevačica govorila o svadbi.

- Nadam se da svadba neće biti toliko kompleksna. Nama bi bilo dovoljno da peva Čola - rekla je Sara Jo, a njen partner se nadovezao da bi prisustvo Zdravka Čolića bilo sasvim dovoljno.

Foto: Pink.rs

Iako ni ona ni Aleksej nisu davali izjave povodom njihove ljubavi, priče je potvrdila pevačica kada je objavila njihovu fotografiju na kojoj se smeje.

Bjelogrlić je pre Sare bio u vezi sa manekenkom sa kojom se pojavio u javnosti u januaru ove godine na premijeri filma "Svadba" u Beogradu. Dvadesetdvogodišnja Jelena je i i studentkinja glume na FDU. Kako su mediji navodili, ona je u klasi sa Martom Petričević, ćerkom Nele Mihajlović i bratanicom Suzane Petričević.

Autor: pink.rs

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