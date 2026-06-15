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NEKAD POZNATA PEVAČICA DANAS RADI KAO DOKTORKA! Svi mislili da će postati zvezda, a ona odustala od pevanja, rodila dvoje dece i danas ovako izgleda (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Kurir.rs, Foto: Instagram.com ||

Sudbina je za Dajanu Penezić imala drugi plan!

Pevačica Dajana Penezić pre više od 15 godina privlačila je veliku pažnju na javnoj sceni, ali je u jednom trenutku rešila da se povuče sa estrade. I dok je nizala pesme poput “Levo, levo”, “Sledeći”, “Adrenalin” i mnogi su joj predviđali blistavu karijeru, ali je Dajana okačila mikrofon o klin.

Foto: Instagram.com

Nakon pevanja završila Medicinski fakultet

Naime, ona se posvetila studijama na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, te se pre nekoliko godina pohvalila i diplomom.

Diploma Medicinskog fakulteta u Beogradu završila je u njenim rukama 2014. godine, a onda je privremeno radila kao lekar u jednoj državnoj ustanovi.

Udaja i osnivanje porodice sa fudbalerom

Dejana se 2019. godine udala za fudbalera Darka Gojkovića, a naredne godine su dobili sina Alekseja. Nekadašnja pevačica se retko pojavljuje u medijima, prija joj život iza kamera, a neretko na svom Instagram profilu objavljuje fotografije iz privatnog života.

Foto: Instagram.com

Iako je prošlo 15 godina otkako se povukla, Dajana se nije mnogo promenila, a može se primetiti i da je zadržala prirodnu lepotu. Dajana se u novembru 2024. godine porodila i na svet donela devojčicu kojoj su dali ime Emili, dok su pre nje dobili i sina. Inače, iako je prošlo 15 godina otkako se povukla, Dajana se nije mnogo promenila, a može se primetiti i da je zadržala prirodnu lepotu.

Autor: Nikola Žugić

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