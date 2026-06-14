GOGA SEKULIĆ PROGOVORILA O 20 GODINA MLAĐEM DEČKU: Moj bivši muž je mlađi od mene 15 godina, naravno da...

Goga Sekulić je danas uhvaćena na aerodromu, a novinari su je odmah pitali o novim dešavanjima na emotivnom planu!

Goga Sekulić prošle nedelje bila je glavna tema medija kada su isplivale informacije da ima novog dečka i to kršnog Crnogorca mlađeg 21 godinu.

Pevačica je danas uhvaćena na aerodromu, a novinari su je odmah pitali o novim dešavanjima na emotivnom planu. Kako ona kaže, ta informacija da je u vezi sa tim dečkom nije tačna.

- Moram da vas razočaram, nisam u vezi sa 21 godinu mlađim, taj dečko je moj drug. Sa njim sam snimala spot, saznala sam ko je NN lice koje širi dezinformacije, žao mi je dečka, svašta su mu napisali. Moj bivši muž je mlađi od mene 15 godina, naravno da može mlađi - rekla je pevačica za "Blic" i dodala:

Ja ne znam ništa protiv starijih, možda ima momaka srednjih godina, starijih, vode računa o sebi, treniraju. Isto kad imate devojčicu od 19 godina da je sa čovekom od 50 godina. Ja uvek idem srcem, dešavalo se i da pogrešim. Imam udvarača i 20 godina, ali gde ću decu. Granica mora da postoji.

Bio u zatvoru 3 godine

Bliski prijatelji izvesnog Stefana nedavno su otkrili ko je on.

- Stefan je super momak, ali i opasan. Bio je tri godine u zatvoru Spuž u Crnoj Gori zbog nekog krivičnog dela, ali ne znam za šta je tačno bio osuđen. Važi stvarno za žestokog momka u Crnoj Gori. Voli motore, dosta trenira, sav je u mišićima, kao što ste već videli. Ne znam čime se zaista bavi, ali znam da ne ide na posao pet puta nedeljno po osam sati dnevno (smeh) - otkriva nam izvor blizak golupčićima i dodaje:

- Bilo kako bilo, ono što je primetno jeste to da Goga sija otkako je započela ovu priču s njim. Stalno se čuju, pruža joj pažnju i ovo je prvi muškarac nakon Uroša kome je dala šansu, jer je ona zaista posvećena detetu i svom poslu. Muškarci je uopšte nisu zanimali, ali, eto, izgleda da je Stefan to promenio kod Goge. Inače, razlika u godinama se kod njih ne primećuje jer je Goga mladalačkog duha, a i izgleda, večiti devojčurak.

Autor: pink.rs