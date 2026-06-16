Za par nedelja je SMRŠALA 11 kilograma! Naša pevačica izbacila meso iz ishrane, pa se šokirala onim što je usledilo: Osetila sam nalet energije

Poznata pevačica Jovana Tipšin privukla je pažnju javnosti svojom impresivnom figurom, uspevši da za samo nekoliko nedelja izgubi 11 kilograma i svoju težinu sa 83 kilograma znatno smanji!

Za razliku od mnogih koji se muče sa rigoroznim dijetama, Jovana je rešenje za višak kilograma pronašla u tradicionalnom i zdravom pristupu - redovnom postu. Njena metoda je, kako se navodi, "prosta kao pasulj": godinama unazad praktikuje post svake srede i petka, kao i tokom čitavog Vaskršnjeg posta.

- Kada sam izbacila meso iz ishrane dobila sam samo više energije. Shvatila sam da mi je to smetalo, bila sam troma, a onda je sve došlo na svoje mesto - rekla je jednom Jovana.

U tim danima, njena ishrana se bazira isključivo na hrani spremljenoj "na vodi", a jelovnik obiluje povrćem, voćem, žitaricama, pečurkama i čorbicama.

Jovana je ranije objasnila da joj ovakav režim donosi neverovatnu snagu, te da se tokom nastupa oseća "kao da leti" jer je prepuna energije.

Pevačica je apsolutno ubeđena da bi je svakodnevno konzumiranje mesa samo usporilo i činilo stalno umornom. Kada je reč o privatnom životu, Jovana je podjednako staložena i ne podleže pritiscima okoline.

O udaji i braku

Iako se do sada nikada nije udavala, otvoreno priznaje da razmišlja o svadbi, ali naglašava da ne želi brak po svaku cenu.

- Jednom kad se udam, to će biti do kraja života - rekla je Jovana koja strpljivo čeka pravi trenutak i pravog muškarca.

Iako udvarača i "kandidata" ima, njen budući izabranik mora biti dobra osoba i posedovati prave muške kvalitete, jer žene, kako ona ističe, uvek teže ka tome da budu voljene i da osete nežnost.

Autor: Nikola Žugić