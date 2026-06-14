Haris Džinović zarađuje MILIONE, a sada isplivali detalji koji šokiraju: Evo kolike plate daje radnicima

Pevač Haris Džinović iza sebe ima veoma uspešnu poslovnu godinu, a mnogi komentarišu da mu na poslovnom planu ide bolje nego ikada, te da je "procvetao" nakon razvoda od Meline.

Njegova firma beleži milionske prihode, dok u privatnom životu pažnju javnosti i dalje privlači njegov odnos sa ćerkom Đinom.

Milionski prihodi i plate zaposlenih

Prema zvaničnim podacima Agencije za privredne registre, Harisova firma "Muštuluk", u kojoj je on vlasnik i direktor, ostvarila je tokom 2025. godine prihod veći od 11 miliona dinara.

Nakon obračuna svih troškova i poreskih obaveza, preduzeće je ovu godinu završilo sa neto dobiti od blizu dva miliona dinara, odnosno oko 16.500 evra. Ovi rezultati predstavljaju ogroman uspeh u odnosu na 2024. godinu, kada su visoki rashodi značajno umanjili zaradu, pa je neto dobit tada iznosila svega oko 78.000 dinara.

Pored vrtoglavih prihoda, spisi su otkrili i koliko pevač izdvaja za svoje zaposlene. Naime, njegova firma ima dva radnika, a njihove mesečne plate iznose tačno 105.500 dinara. Sam pevač, inače, nikada nije želeo javno da komentariše svoju zaradu niti imovinsku kartu.

Haris žestoko o Melini Džinović

Pevač Haris Džinović od bivše supruge, modne kreatorke Meline Džinović, razveo se 2024. godine nakon 10 godina braka. Tokom emotivne veze dobili su sina Kana i ćerku Đinu. Melina se nedavno ponovo udala i to britanskog milonera Džefrija Arnolda, a njih dvoje žive na Azurnoj obali.

O njihovoj gala svadbi pisali su mediji danima širom regiona. Sada je njen bivši suprug dao iskren komentar na to.

- To je njihov posao i meni to ne smeta. Meni je to smešno, ali samo su teme milioni, zlato, satovi, torbe... Ali za glamur moraš sam zaraditi. Glamur ti niko drugi ne može platiti - rekao je on, pa prokomentarisao i to da li njoj smeta medijska pažnja:

Pa upravo to radi. To njoj treba. Ko bi drugi radio nego ona? Da joj smeta, skrivala bi se, ali mene to ne zanima. O njoj više ne bih govorio ništa, jer ne želim ni čuti, ni videti bilo šta što je vezano za nju. Apsolutno me ne interesuje. Otišla je i to je to - naglasio je pevač, koji je govorio i o svojoj deci.

Autor: Nikola Žugić