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Spavaća soba iz snova! Jovana Jeremić pokazala najintimniji kutak LUKS stana na Dorćolu: Sve posvetila dečku Tigru (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Blic.rs, Foto: Instagram.com ||

Voditeljka Jovana Jeremić još jednom je uspela da baci fanove u trans kada je na društvenim mrežama ponosno otkrila kako izgleda njena spavaća soba u njenoj luksuznoj nekretnini na Dorćolu.

Svima je momentalno zapao za oko jedan ogroman i više nego jasan detalj na samom zidu. Naime, prostorom dominira gigantska tapeta moćnog tigra, što je jasna i direktna asocijacija na njenog novog emotivnog partnera, biznismena Miloša Stojanovića Tigra, koji u javnosti nosi upravo taj nadimak.

Jovana Jeremić nikada nije krila da voli skupe i upečatljive stvari, ali ovaj potez jasno dokazuje koliko je zapravo luda od ljubavi i koliko joj novi izabranik znači.

Foto: Instagram.com

Jovana Jeremić dodelila Tigru počasno mesto u svom stanu na Dorćolu

Podsetimo, voditeljka Jovana Jeremić još jednom je nedavno potvrdila da kod nje ljubav i uspeh idu ruku pod ruku, pretvorivši zid svog doma u svojevrsni oltar ličnih postignuća i emocija. Na centralnom mestu, tik iznad njenih čuvenih diploma iz škole i blještavih inicijala "J. J." ukrašenih krunom, sada ponosno stoji uramljena fotografija njenog partnera Miloša Stojanovića Tigra.

Slika prikazuje Miloša u bokserskom izdanju sa zavojima na rukama, a ovim potezom ona je jasno poručila da je Miloš zauzeo počasnu poziciju.

Foto: Instagram.com

Čitav prizor odiše spojem ponosa zbog postignutih rezultata i sreće koju uživa u privatnom životu. Na ovaj način, ona je kreirala mali lični zid dragih uspomena i priznanja, gde ljubav i karijera stoje jedno pored drugog u potpunoj harmoniji.

"Zasluženo, on je moj heroj u svakom smislu, vratio me je u život" - pričala je voditeljka.

Autor: pink.rs

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