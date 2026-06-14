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Veljko Ražnatović se javno obratio Cvjetićaninu nakon poraza: Evo šta mu je poručio

Izvor: Pink.rs, Alo.rs, Foto: Pink.rs, Instagram.com ||

Najbolji srpski kibokser Miloš Cvjetićanin poražen je juče u borbi za titulu prvaka sveta u organizaciji Glory, a sada mu se direktno obratio Veljko Ražnatović.

Srpskog ratnika iz Novog Sada je pobedio aktuelni šampion Mori Kroma nokautom u trećoj rundi, a nakon meča Veljko mu je poslao javnu poruku.

- Za mene si najveći! - napisao je Ražnatović i tagovao Cvijetićanina.

Foto: Instagram.com

Ovim gestom Ražnatović je pokazao koliko poštuje srpske borce, te da je za prijatelje tu i kad se slavi, ali i kada se gubi.

Podsetimo, Veljko je snimio Cvjetićanina i prilikom izlaska u ring, napisao: "Ideeee" i dodao emotikon srpske trobojke.

" Želim da svi verujete u sebe"

Inače, Cvjetićanin se oglasio posle nokauta.

- Ljudi, ovo je sport. Nekada pobedite, nekada gubite. Šta god se desi, ne odustajte. Nekada ću možda ponovo pasti, ali ću sigurno da ustanem. Žao mi je za ovu lošu epizodu, ali vratiću se sigurno. Želim da svi verujete u sebe. Samo verujete i bićete nezaustavljivi - poručio je Cvjetićanin i dobio ovacije.

Foto: x

Autor: Nikola Žugić

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