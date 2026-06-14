Spektakularne koreografije, autorska muzika, PRAVA BOMBONICA: Večeras premijera Šećerne vodice u teatru Odeon, glumica Miljana Popović otkrila detalje: Radili smo, učili i sad je sve došlo na svoje (VIDEO)

Sinoć je teatar "Odeon", pozorište 22. veka, bio središte dešavanja, s obzirom na to da je održana pretpremijera mjuzikla "Šećerna vodica", a za večeras zakazana je premijera istoimenog komada, o čemu je u "Jutru sa dušom" govorila i glumica ovog dela, Miljana Popović.

Na samom početku, glumica Miljana Popović otkrila je šta karakteriše ovu predstavu u odnosu na prethodne koje nudi teatar "Odeon".

- Ono što ovu predstavu karakteriše i što je za ovu predstavu novo i specifično je muzika - Ona je autorska. Prvi put radimo sa autorskom muzikom, ne radimo na nečije songove, pesme, nego je komponovana muzika i pisani su tekstovi i to je zaista specifično i volim da kažem da je glavna zvezda ove predstave muzika... - rekla je Miljana, glumica teatra "Odeon" i nastavila:

To je izvanredno pozorište ("extraordinary theatre"), kako naš osnivač voli da kaže i zaista to jeste. Ono što ovo pozorište nudi je ono što je on video u svetu, on je to doneo na Balkan, on je to doneo kod nas. To je prikazao u predstavi "Lucifer" i onda smo se mi malo igrali sa tim, ali nismo dovoljno znali. Međutim, učili smo, radili, nadograđivali i sa ovom predstavom je sve došlo na svoje. To što je Željko Mitrović očekivao od ovog pozorišta i ono što smo mi osluškivali, videli, pratili i uklopili smo u jednu bombonicu, predstavu koja je zabavna, pitka...Ti led ekrani, te projekcije, fenomenalni songovi i spektakularne koreografije.

Kada je reč o tematici ove predstave, što je priča o ljubavi, odrastanju i potrebi za promenama, ispričana kroz tekst, muziku i pokret, Miljana ističe da je u pitanju lična nesigurnost lika Branke Đurić - Đure.

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- Prva repriza je 23. juna...To je film koji je iz tog nekog vremena od pre i zaista ima neki retro šmek i sama predstava, ali radeći na adaptaciji filmskog scenarija, naš reditelj Bojan Stojčetović je uspeo da zakači tu temu i da prenese, jer u filmu ona operiše nos i u filmu je nesigurna. Iako se ona tom Neši sviđa i takva, poenta je u njenoj nesigurnosti - rekla je glumica i dodala:

Mi smo to ovde prenaglasili jer je ovo drugo vreme gde je procvat estetske hirurgije. To je jedna fabrika, a mi se igramo stilski da prikažemo tu fabriku kao: "lepi, mladi i zdravi zauvek", taj doktor koji igra moj kolega Žarko Dimoski, koji tripuje da je Bog u belom i da pravi remek delo od ljudi.

Karte za ovu predstavu možete kupiti na oficijalnom sajtu teatra "Odeon", kao i na biletarnici u Ulici Kraljice Natalije 45.

Autor: Nikola Žugić