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Posle haosa sa bratom MMA borca spakovala kofere i napustila Srbiju! Gde je sada ćerka Dejana Petrovića?!

Izvor: Informer.rs, Foto: Instagram.com/privatna arhiva ||

Jovana Petrović, ćerka trubača Dejana Petrovića, objavila je snimak sa pogledom na crnogorsko primorje i pokazala kako je otišla iz Srbije na odmor.

Ćerka Dejana Petrovića nedeljama je na meti javnosti nakon što ju je pretukao brat poznatog MMA borca Marka Bojkovića. Ona se nakon skandala oglašavala na mrežama gde smo mogli da vidimo da devojka nakon povrede nosi medicinsku kragnu, a sada je sve iznenadila novim potezom.

Naime, Jovana je sinoć bila na jednoj privatnoj proslavi, a već sada je na Instagramu objavila snimak iz Crne Gore. Ona je nakon skandala i incidenta koji ju je zadesio napustila Srbiju i objavila snimak prelepog pogleda na crnogorsko primorje.

Podsetimo, Dejan Petrović oglasio se za Informer neposredno po izlasku iz policije gde je Jovana dala izjavu.

- Jovana je uplašena i pod stresom, ceo dan smo proveli na pregledima, bili smo i u policiji gde je dala izjavu. Boli je taj deo vrata, udarena je u grkljan, ali biće dobro - rekao je Petrović.

Autor: pink.rs

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