Pucali na nastupu Mitra Mirića! Pevač progovorio o nemilom događaju: Trčali smo i bežali, rikošet je nekoga pogodio

Naš pevač Mitar Mirić govoreći pred kamerama "Premijere Vikend - Specijala", prisetio se nemilog događaja sa jednog nastupa na kom je pevao sa pokojnim Sinanom Sakićem!

Kako je istakao Mitar Mirić, nedavno je izbacio novu numeru, a kada je video tekst za istu, kako kaže, zaledio se koliko mu se dopao.

- Pre mesec dana sam snimio pesmu i ona je vratila sve pesme unazad i tih osamdesetih, devedesetih...Tekst je najbitniji, a teško je pronaći jer su se mnogi istrošili, pa su mi poslali tekst i ja kada sam ga pročitao, ja sam se zaledio - rekao je Mitar i dodao:

Ne mislim penziju, ja radim pa radim, ali nešto previše ne bih.

Takođe, on se osvrnuo na situaciju koja je zadesila Radišu Trajkovića Đanija, da ga ujede fan, ističući da se njemu to nikada nije dogodilo.

- Ne, ne, ne. Ja manje pevam ta veselja, svadbe i to, pevam, ali ko zna, možda se desi. Ne mora se približavati, mora biti neka distanca. Pokojni Sinan i ja smo bili prijatelji, bili smo u Njujorku, bila je krcata sala. Mi smo pevali, kad odjednom svi počeli da beže, napolju sneg. Nego je ispalio metak, taj rikošet je nekoga pogodio, otkud znam, svi smo bežali! Kad mi, trčimo, a onaj maše što je pucao, dešava se, ali je to jednom u sto godina...Više se ničega ne plašim - rekao je pevač, a onda je istakao da mu ne smeta što se u poslednje vreme sve češće pojavljuju naslovi u medijima o njegovoj supruzi:

- Ne smeta mi što se piše o mojoj ženi, čim si u epicentru, mora nešto da se piše - rekao je on, a potom je otkrio da li ima u planu da svoju publiku obraduje koncertom:

- Svakako da imam, sada se stvorila prilika. Znači imaš nešto da kažeš novo publici, a ne samo staro. Ne možeš stalno nositi isto odelo, moraš jednom novo. Nadam se, iduća godina mora da bude koncert. Lomim se Arena, da li Tašmajdan - rekao je Mitar Mirić, a potom je otkrio ko će mu ove večeri najviše nedostajati:

Mnogi su otišli, nažalost, ali šta da radimo, život ide dalje...Da ih ne nabrajam, ima ih mnogo, Marinko, Šaban, Sinan, Džej, mnogo ima.

Autor: Nikola Žugić