Kad nam je umro bubnjar razmišljali smo o razilaženju: Džaja Amadeus i Sale Tropiko najavili spektakl u Nišu, pa progovorili o nesuglasicama u grupama

20. juna, na letnjoj pozornici Niške tvrđave, Amadeus bend i Tropiko bend ukrstiće hitove, te će tako održati zajednički koncert, o čemu su, između ostalog, govori u uključenju u "Premijeru Vikend - Specijal".

Na samom početku, frontmen "Tropiko benda", Sale Cvetković i Džaja iz "Amadeus benda" otkrili su šta to publika može da očekuje kada je u pitanju ovaj zajednički koncert.

- Ja sam umoran, dosta smo putovali, bilo je koncerata i nastupa, lepi su bili, ali ima i umora. Zadovoljan sam zbog nastupajućeg vikenda, imamo tri aktivna dana, ali centralna tema je naš domaćinski koncert u Nišu, koji će se održati 20. juna, na letnjoj pozornici Niške tvrđave - rekao je Sale Tropiko.

- Dobra žurka, dobra zabava, emocija, biće sigurno ludo i nezaboravno - rekao je Džaja.

- Mi smo jako srećni zbog toga, nismo ni svesni da ovo može da preraste u početak turneje koji će se dogoditi, ali hajde prvo da se podružimo u Nišu, pa ćemo razvijati dalje ideje i teme - rekao je Sale Tropiko.

- Pevaću ja njegove pesme, oni naše, biće dosta dobrih i intresantnih stvari - rekao je Džaja.

- Pesme su super slušane i sjajne, reakcija publike je dobra, zadovoljni smo što smo radili tako kvalitetne pesme. Hvala svima zbog svega, završili smo i snimanje treće pesme kooja je trebala sada da izađe, ali zbog produkcije spota smo ostavili za par dana, tako da ide još jedna numera, biće sjajna pesma - rekao je Sale.

- Snimili smo novu pesmu, završili smo danas, danas izlazi iz studija, ali neće moći da bude gotova do 20. juna, ali koji dan posle koncerta će biti gotova, zove se: "Šta da kažem ocu, šta pijemo?" - rekao je Džaja.

O raspadima i promenama u bendovima

Kada je reč o temi koja u prethodnih nekoliko godina trese estradu, jesu bendovi koji su i dan-danas opstali, dok postoje i oni koji pak, to nisu uspeli. Te tako, Sale Cvetković, frontmen "Tropiko benda" i Džaja iz "Amadeus benda" su progovorili na ovu temu.

- Kao što opstaje brak i prijateljstvo, poštovanje, ljubav, razumevanje i sve što čini jednu vezu. To je jedan jedini preduslov da se razume na bilo kom jeziku na svetu - rekao je Sale.

- Tako je, ja bih dodao kompromis. Pet ljudi, pet ćudi, moraš da naučiš nekada da popustiš...Nije postojao momenat da hoćemo da se odvojimo, bilo je teških momenata kada nam je bubnjar umro od Korone, kao: "Kako nastaviti sve to?", posle 40 dana smo se sastali i rešili da nastavimo dalje zbog naše publika i na kraju krajeva, Tokan bi to voleo, da ne bude to razlog raspada benda i biće sa nama te večeri u Nišu, siguran sam - rekao je Džaja.

- Nesuglasice su sastavni deo života, imali smo i mi naše nesuglasice i to se sve dešava. Kada je čovek spreman da prihvati kritiku, mnogo je lakše svima, a kada nije i kada misli da je najpametniji na svetu, ona ništa. Mi ništa ne stavljamo pod tepih - rekao je Sale.

Incidenti na nastupima

Govoreći o ovoj temi, Sale je istako da nisu naišli na skandale, već da su ih žene gađale samo donjim vešom.

- Mi nismo imali ni sličan, dobro, Đani uzima mikrofon, kreće ludilo i tu može svašta da se desi (smeh) - rekao je Džaja.

- Nas samo gađaju sa donjim vešom...Ja sam jedan emotivac, romantik, poznaju me ljudi koji me gledaju 25 godina. Bez toga nema života, mora malo krvi, malo ljubavi - nasmejao se Sale.

- Sve je okej kod mene u ljubavi, Bogu hvala, ništa ne bih menjao - rekao je Džaja.

Autor: Nikola Žugić