Slavlje u domu Cece Ražnatović! Ćerka Anastasija joj se obratila emotivnim rečima posebnim povodom: I da umrem, vratila bih se po tebe (FOTO)

Danas, naša pevačica, Svetlana Ceca Ražnatović proslavlja svoj 53. rođendan, a ovim povodom joj je isti čestila naslednica, pevačica Anastasija Ražnatović!

Anastasija se, naime, svojoj majci Svetlani Ceci Ražnatović obratila putem posta na svom Instagram profilu, te je tako podelila fotografije iz porodičnog albuma, ali joj je uputila i emotivne reči.

- Osećam se sjajno zbog tebe, i čak i da pokušam, ne bih mogla bez tebe, sva moja sreća je zahvaljujući tebi, i ako umrem, vratila bih se po tebe (Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podria sin ti, todo mi felicidad es gracias a ti, y si yo me muero volveria por ti..) - napisala je Anastasija na španskom jeziku, te je dodala:

- Ćao mama! Danas slavimo tebe i dan kada si došla na ovaj svet i želim da ti se zahvalim na par nekih stvari: Hvala ti na svemu što si uradila zbog nas. Hvala što si uvek bila reč podrške a ne osude. Hvala što si žrtvovala toliko toga i svoje mladosti i života, zbog nas. Hvala što smo uvek bili prioritet iako bi to značilo da ti ispaštaš. Hvala za svaku brigu, neprospavanu noć i nesebičnu ljubav koju nam pružaš od dana kada smo došli na ovaj svet - nastavila je i dodala:

Hvala ti što si nas naučila pravim vrednostima i što smo izrasli u ljude kakvi smo danas. Hvala što si nas uvek okretala ka veri i Bogu. Hvala ti na svemu što jesi, što si bila i što ćeš biti.. Radujem se svakoj novoj životnoj etapi koja nas čeka jer je sreća provoditi ovaj život zajedno sa tobom! Volim te zauvek i želim ti uvek da budeš srećna a tvoja ćerka je za tebe uvek tu, znaš to! Srećan rođendan mama!

Autor: Nikola Žugić