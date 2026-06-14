Ne stidim se što pevam po vašarima, time bih PONIZILA Srbiju i naš narod: Rada Manojlović udarila na kolege, progovorila o ljubavi, pa spomenula Milana Stankovića: Ako ima album, a da mi nije zucnuo ništa...

Rada Manojlović, naša poznata pevačica, za Premijeru Vikend Specijal progovorila je novitetima u karijeri, pričama koje prate javne ličnosti, ali se osvrnula i na povratak Milana Stankovića.

Poznata pevačica, Rada Manojlović, na samom početku progovorila je o utiscima koje nosi sa sinoćnjeg koncerta Stanojke Mitrović, poznatije kao Ćana, na Tašmajdanu, kom je prisustvovala kao specijalna gošća.

- Bila sam kod Ćane na Tašmajdanu, veliko joj hvala, ja nju zaista ženim, kao moralnu i pevačku veličinu, kao pevačicu, kao gromadu...Hvala joj što me je izabrala kao specijalnu gošću u moru kolega na estradi sa kojima je ona u dobrim odnosima. Što baš ja?! Ja bih volela da dostignem to da budem Ćana, estrada za sebe. Ćana peva, otpadaju plafoni, ne treba ženi mikrofon - rekla je Rada i otkrila da nastupa, kod nje, ne manjka:

- Kod mene zime nema, a pevam "Deset ispod nule napolju"...Ja sam pre Ćane došla iz Slavonskog broda, imamo mnogo nastupa. Nekako, sami smo u svemu i kada si sam svoj gazda, mnogo je bolje. Lakše je, jer ne moraš da hraniš nečija usta još sa nekim basnoslovnim ciframa. Sad ću ti reći, oni se onda stide svog naroda, jer ja otkad znam za sebe, znam da ima šatora, znam da ima vašara. Ja se toga ne stidim, jer bih time ponizila Srbiju i srpski narod - rekla je pevačica, a potom se osvrnula na molidbe javnih ličnosti upućene sedmoj sili da se nešto "ne pita" u intervjuima:

Svi znamo te javne tajne interno, mnogi zamole i to kao: "nemoj da se objavi", ja nemam to da kažem: "nemoj da me pitaš to", od početka je tako. Kada je moj otac prodavao na pijaci i ja sam prodavala na pijaci i radila svirke. On je nalepio moje posetere tada na kombi, da glasaju za mene u tom takmičenju. To je mene othranilo, to me je stvorilo, zašto da se stidim?!

Incidenti na nastupima

Kada je reč o incidentima na nastupima koji se dešavaju mnogim njenim kolegama, Rada ističe da nije imala problema.

- Budimo iskreni, mi radimo sa ljudima, prvo je mnogo ljudi, moraš da računaš da su pod nekim opojnim sredstvima i drugim nekim sredstvima...Nisam imala te probleme, od prvog dana mojih svirki i bavljenja ovim poslom, moj tata je išao sa mnom na svaki nastup i nije dolazilo do toga. Sedela sam ja, pa tata, pa harmonikaši, a s druge strane drugi. Vodili smo računa da se ne dovodi u bilo kakvu priču - rekla je Rada, te je progovorila o izjavi da je posećivala psihologa:

To sam izjavila, pa se sada kajem. Nisam i dalje na lekovima, bila sam nekada, mnogo su me spasili. Poznata sam kao neko ko je stalno nasmejan i širim pozitivnu energiju, ali isto tako upijam i onu negativnu. Nekada te malo jede, pa te malo probode u srce, pa shvatiš da ne možeš uvek da budeš najsrećniji na svetu...Zamislite jedno malo seoske dvorište, porodica, jedna obična slava na koju dođe familija, prijatelji i komšije, pa krenu da zapitkuju kako ću, kada ću i šta ću, a mi, javne ličnosti, smo u svačijem domu. To je cena ovog posla i moraš na to da budeš spreman.

Rada otkrila: "Milan mi je rekao da vam kažem da..."

U poslednjih nekoliko meseci, sve su jača šuškanja da će se ove godine, na jesen, na muzičku scenu posle nekoliko godina u medijskoj ilegali, vraća pevač Milan Stanković, o čemu je sada Rada govorila.

- Opet mene?! Rekao mi je da vam prenesem da će vam se obratiti kada za to dođe vreme. Kako može da izdrži?! Ja ne znam, ja bih iz zemlje izašla kao krtica. Ja bih rekla da nam je jesen jako rano. Ja nisam čula nijednu pesmu, a ako je istina da ima album, a da mi nije zucnuo ništa o tome, a ja njemu šaljem sve moje na referat, onda... - rekla je Rada u emisiji "Premijera Vikend-Specijal", a potom je progovorila o ljubavi, priznavši da je zaljubljena:

To se, ja mislim, vidi, ja nisam nikada takve stvari krila, samo nisam pričala javno o tome. Mada, ja sam uvek srećna i pozitivna, ali je to dodatna infuzija...Sve je istina. Nemoj da staju na kamenje, neka stanu na neku stenu, stamenu stenu.

Autor: Nikola Žugić