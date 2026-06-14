Riki Martin na Instagramu prati ova dva momka iz Srbije: Jedan je doktor i bivši dečko folk zvezde, a drugi poznati Somborac

Svetska zvezda boravi u Beogradu tri dana, a među njegovim prijateljima su neki naši ljudi!

Koncert svetske pop zvezde Rikija Martina biće održan 16. juna na jubilarnom, petom Belgrejd river festu, i predstavlja sigurno muzički događaj decenije za prestonicu Srbije.

Svetska zvezda u prestonicu Srbije ne dolazi na dan koncerta, već planira da u potpunosti oseti duh, ritam i gostoprimstvo Beograda. Riki Martin stiže u Srbiju iz Moldavije i kod nas će boraviti puna tri dana, a ono što ovaj dolazak čini još posebnijim jeste to što sa sobom dovodi nekoliko svojih najbližih prijatelja.

Njegova želja je da, pored radnih obaveza, s njima podeli ovo novo iskustvo, istraži čari srpske prestonice, proba lokalne specijalitete i upozna se s kulturom o kojoj je mnogo slušao. Njegov tim je do najsitnijih detalja isplanirao svaki segment ovog putovanja, a za bazu je odabran, sasvim očekivano, najbolji i najluksuzniji hotel u Beogradu.

Riki sa sobom donosi bogat muzički opus. Od megahitova kao što su "Livin' la Vida Loca", "Maria", "Vuelve", "She Bangs", pa sve do najnovijih numera, publika će imati priliku da prisustvuje pravoj muzičkoj antologiji.

Superstar prvi put nastupa u Srbiji ali preko svog Instagrama prati neke naše ljude. Jedan je doktor Boris Stamenković. Latino pevač na društvenim mrežama lajkuje fotografije koje postavlja bivši maneken. Bivši rijaliti učesnik, koji se nakon veze s pevačicom Katarinom Grujić povukao iz javnog života i zaposlio se kao stomatolog, ostao je aktivan na Instragramu, gde ima više od 169.000 pratilaca. Redovno objavljuje fotke s raznih destinacija, porodicom ali i iz posla.

Drugi je Danijel Barak rodom iz Sombora. Njega prati samo nešto više od više od 50.000 ljudi. Karata za koncert odavno više nema. Festival je tokom pet godina postao prepoznatljiva manifestacija koja u Beograd dovodi najveća imena svetske muzičke scene.

Autor: Nikola Žugić