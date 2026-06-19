Sale me gleda odozgo i voli što se vraćam: Suzana Jovanović ponovo na muzičkoj sceni, pa priznala: Dugo mi je trebalo da prelomim...

Suzana Jovanović otkrila šta bi joj suprug Saša Popović rekao na odluku da učestvuje na koncertima Južnog vetra 26. i 27. juna na stadionu "Tašmajdan"

Suzana Jovanović vraća se na scenu posle 27 godina. Ona će nastupiti s brojnim kolegama na dva koncerta Južnog vetra, 26. i 27. juna na stadionu Tašmajdan. U jednoj emisiji ona se vratila u vreme kad su nastajale pesme koje publika i danas peva i otkrila kako gleda na period koji joj je promenio život.

- Ne mogu da verujem da se meni baš "zalomilo" da objavim da ćemo se družiti dve večeri na velikom koncertu Južnog vetra. Posle toliko godina mi je velika čast i zadovoljstvo da budem deo tako velikog koncerta. Dugo se nisam pojavljivala u javnosti, niti na tako velikim koncertima. Nisam javno nigde nastupala, tako da sam presrećna. Pod tremom sam, velika je to odgovornost, da ispoštujemo sve te ljude, ogromne fanove Južnog vetra. Znam šta znači Južni vetar, godinama sam bila deo te priče i još uvek se osećam kao da sam deo te priče, kao da nisam ni izlazila iz svega toga. Imala sam izlete u stilovima, u pesmama i aranžmanima, ali sam se opet uvek vraćala zvuku Južnog vetra - rekla je ona u "Stars Specijalu".

Trema i strah

Suzana objašnjava kako je došlo do toga da se vrati na scenu.

- Goran Jovanović je moj dugogodišnji prijatelj, od prvog dana moje karijere pa do dana današnjeg. Mi smo ne samo saradnici već i prijatelji. Dugo mi je trebalo da prelomim, pre svega zbog te velike odgovornosti. Ne želim da se pojavim bilo gde, a da ne dam maksimum sebe, a pogotovo na ovako jednom velikom događaju, spektaklu, da se Južni vetar okupi na jednom mestu s toliko velikih imena, velikih pevača koji imaju prelepe karijere. Uhvatili su me trema i strah: "Ma šta ću ja tamo, Goranče, nemoj mene, molim te..." A i sve ovo što mi se dogodilo u skorijem vremenu, odlazak mog Saleta, ali mislim da on nekako gleda odozgo i da bi voleo ovo što radim, što sam pristala da se pojavim i to će biti zaista moj povratak na estradnu scenu u tako velikom stilu.

Suzana otkriva šta bi joj Saša Popović sad rekao.

- "Pa šta hoćeš, Sule, deca su nam velika, svako ima svoj život, svako ima svoju priču, eto, mi smo tu sami, ti treba da se vratiš tvom poslu, tvojoj ljubavi, ja sam te takvu i upoznao." On je uvek bio moj vetar u leđa i moja podrška, uvek je govorio: "Molim te, ako želiš i kad god želiš, vrati se ozbiljno svom poslu." Ali ja sam volela porodicu, decu, kuću, porodična sam žena, to me je vuklo. Sad očigledno Bog ima neke posebne planove za mene, a Goran je izgleda u direktnoj vezi s Bogom i verovatno mu je šapnuo neke reči: "Pozovi Suzanu, moraš ti to da prelomiš, moraš da je nagovoriš da dođe..." Stvarno veliku zaslugu prepuštam Goranu, zato što je on bio taj koji me je bukvalno, neću da kažem naterao, niti ubedio, ali mi je dao vetar u leđa.

Autor: pink.rs