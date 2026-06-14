Riki Martin stigao u Beograd! Latino zvezda spremna za spektakl u Srbiji!

Latino zvezda Riki Martin stigao je u Beograd na opšte oduševljenje brojnih fanova. On će u srpskoj prestonici nastupiti 16. juna na petom Belgrejd river festu.

Već nedeljama vlada eurofija zbog ovog događaja, a karte su brzo planule čim je objavljen datum ovog muzičkog spektakla. Pevač je danas stigao u Srbiju kako bi se pripremio za predstojeći koncert i malo uživao u lepotama Beograda.

Nakon zvanične objave da je koncert rasprodat brzinom svetlosti, slavni pevač nije krio svoje oduševljenje. Riki Martin se oglasio na svom zvaničnom Instagram profilu i emotivnom porukom zahvalio publici u Beogradu, poručivši da se neizmerno raduje susretu s fanovima u Srbiji. Njegova objava izazvala je pravu lavinu pozitivnih komentara obožavalaca iz celog regiona, koji već godinama sanjaju da uživo čuju njegove najveće hitove.

- Hvala vam na neverovatnoj ljubavi, jedva čekam da osetim vašu energiju! Sprema se noć za pamćenje - poručio je pevač milionima svojih pratilaca.

Riki Martin će u Srbiji boraviti puna tri dana, a ono što ovaj dolazak čini još posebnijim jeste to što sa sobom dovodi nekoliko svojih najbližih prijatelja. Njegova želja je da, pored radnih obaveza, s njima podeli ovo novo iskustvo, istraži čari srpske prestonice, proba lokalne specijalitete i upozna se s kulturom o kojoj je mnogo slušao. Njegov tim je do najsitnijih detalja isplanirao svaki segment ovog putovanja, a za bazu je odabran, sasvim očekivano, najbolji i najluksuzniji hotel u Beogradu.

Zvezda njegovog kalibra zahteva najviše svetske standarde, pa će mu na raspolaganju biti predsednički apartman opremljen u neverovatnom stilu i s pogledom koji oduzima dah. Ipak, ono što ovaj boravak čini posebno intrigantnim jeste jedan neverovatan logistički detalj koji zvuči kao scena iz vrhunskih holivudskih filmova.

Hitovi za sva vremena

Riki sa sobom donosi bogat muzički opus. Od megahitova kao što su "Livin' la Vida Loca", "Maria", "Vuelve", "She Bangs", pa sve do najnovijih numera, publika će imati priliku da prisustvuje pravoj muzičkoj antologiji. Njegovi nastupi su globalno poznati po impresivnim koreografijama, vrelim plesnim ritmovima i besprekornom glasu koji ne gubi na snazi ni posle više od tri decenije na vrhu svetske muzičke scene.

Autor: M.K.