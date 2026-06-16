Sećate se Mongolke Jelene Egorove koja je predstavljala Srbiju na Mis Univerzum?! Evo šta je uradila nakon ŠOK takmičenja

Prema dostupnim podacima, Egorova je učestvovala u međunarodnim izborima lepote pod drugim zastavama na primer, predstavljala je Mongoliju na izboru Miss Grand International.

Kada je objavljeno da će Jelena Egorova, devojka mongolskog porekla, predstavljati Srbiju na prestižnom izboru za Mis Univerzuma 2025. godine svi su bili šokirani ovom odlukom. Malo je reći da do samog takmičenja niko za to nije ni znao. Jelena se nije proslavila na takmičenju.

Ovim povodom oglašavale su se i Vesna De Vinča, kao i bivša misica Srbije Ivana Trišić koja nas je na ovom takmičenju ranije predstavljala. Tada je i delimično raščivijana saga o tome zbog čega na ovogodišnjem takmičenju lepote Srbiju ne predstavlja lepotica iz naše države već Jelena Egorova. Prema dostupnim podacima, Egorova je učestvovala u međunarodnim izborima lepote pod drugim zastavama na primer, predstavljala je Mongoliju na izboru Miss Grand International. Za 2025. godinu objavljena je kao predstavnica Srbije na izboru Miss Universe 2025.

Više o ovoj temi, za "Puls Srbije" na Kurir televiziji, govorila je novinarka Vesna De Vinča. Ona tvrdi da niko nije izabrao da pomenuta Mongolka bude naš izbor za Mis:

"Niko je nije izabrao. Albanke predstavljaju više država, kako to? Dakle, potpuni haos je nastupio u organizaciji Mis univerzuma. Ovo za naš je ogroman skandal, a najveći skandal se dogodio kada je jedan od organizatora napao Mis Meksika. Međutim, oni znaju da su aktuelni i sveobuhvatni i da imaju zastupljene sve države. Ukoliko nemaju neku državu, onda uzmu neku bukerku da im predloži, pa ona predloži Mongolku, Ruskinju, nevažnu osobu... Ova Mongolka ne zna srpski, a ja garantujem da ona nema pasoš, nema ni uslova za to, ona laže i svi oni lažu, ova organizacija Mis univerzuma se raspada", rekla je De Vinča.

Oko cele ove sage nedeljama se pisalo u medijima, a mnoge je zanimalo gde je danas glavna akterka priče o kojoj je govorila cela Srbija. Egorova je zaključala profile na društvenim mrežama i o njenoj karijeri nema gotovo nijedna informacija na internetu nakon neslavnog učešća na Mis Univerzum. Srpska predstavnica se nije našla ni među 30 najlepših žena planete, dok je pobedu odnela predstavnica Meksika Fatima Boš.

Autor: M.K.